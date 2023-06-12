Binnur Kaya, Ecem Erkek, Olgun Toker gibi usta oyuncuların yer aldığı, Show TV'nin sevilen aile dizisi Güzel Günler'in nerede çekildiği merak edilen konulardan biri. Peki, Güzel Günler dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Güzel Günler Eganis Cafe nerede? Tüm bu bilgiler haberimizde...

Güzel Günler Nerede Çekiliyor?

Dizi, İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekiliyor.

Güzel Günler Eganis Cafe Nerede?

Güzel Günler dizisindeki Eganis Cafe, gerçekte bir kafe olarak hizmet vermiyor. Çekimler, Beykoz ilçesinde Göksu Deresi'nin girişindeki bir binada yapılıyor.

Güzel Günler Dizisi Oyuncuları

Dizide; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Yıldıray Şahinler, Orkuncan İzan, Oya İloğulları, Duygu Köse ve Dora Dalgıç yer alıyor.