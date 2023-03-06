İş Sağlığı ve Güvenliği (İGS), hızlı hareket eden makine, ekipman ve araçların çok fazla olduğu endüstriyel tesislerde odaklanılması gereken en önemli konuların başında geliyor. Çünkü uyulması gereken yasal mevzuatlara rağmen, hala istenmeyen kazalar yaşanabiliyor. Bu kazalar, çalışanların hayatını tehlikeye atabildiği gibi büyük finansal zararlara da yol açabiliyor. İşgücünün sağlığına ve güvenliğine yönelik yatırım yapması öncelikli hale gelen endüstriyel tesisler için teknoloji devreye giriyor. Gerçek Zamanlı Konum Takip (RTLS) Çözümü, Viedo Analiz Çözümleri ve Acil Topanma Yeri Yoklama Çözümü gibi güvenlik teknolojileri, İSG süreçlerini destekliyor.

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, endüstriyel tesislerde kullanılan ya da kullanılması planlanan güvenlik teknolojilerinin, İSG süreçlerini desteklemesinin işletmeler için çok değerli faydalar sağladığını söyledi. Kullanılan bu güvenlik teknolojilerinin İSG’yi destekleyecek hatta otomatize edebilecek yeteneğe sahip olduğunu vurgulayan Yelkencioğlu, Securitas Technology’nin bu alanda sunduğu çözümleri anlattı.

Gerçek zamanlı konum takibiyle kazalar önleniyor

Yüksek doğrulukta ölçüm yapan okuyucular sayesinde personel ve araçlar için gerçek zamanlı konum takibi yapılabiliyor. Bu teknolojilerin en başında da Gerçek Zamanlı Konum Takip (RTLS) çözümü geliyor. RTLS Çözümü, personelin, motorlu-motorsuz araçların belirli bir alan içerisindeki gerçek zamanlı konumlarını takip etmek için kullanılıyor. Örneğin; tesis içerisindeki forklift ve personel, aktif RFID teknolojisi'ne sahip mobil tag’ler ile donatıldığında, personel forkliftlere tehlikeli olacak şekilde yaklaştığında tag üzerindeki titreşim modülü ile uyarılıyor. Eş zamanlı olarak da forklift operatörleri ses ve ışıklı bir şekilde uyarılarak, olası iş kazalarının önüne geçiliyor. Bir başka örnekte ise mobil tag’e sahip bir personel, yalnız çalışması gereken bir alandayken acil durum bildirebiliyor. Düştüğünde merkez platforma otomatik bir bildirim gönderebiliyor ya da hareketsiz kalma durumunda İSG operatörü bu durumdan haberdar olabiliyor.

Çözümün sağlık, inşaat, imalat ve tarım dahil olmak üzere birçok sektörde kullanımı yaygınlaşıyor. Nesnelerin ve insanların gerçek zamanlı konum takibiyle verimlilik artışı da sağlanıyor.

Kompakt bir güvenlik sistemi kuruluyor

Video analiz çözümleri, birçok alanda insan tespiti, araç tespiti, hat (line) ve cross-border (sınır ihlali) analizleri için kullanılıyor. Bu gibi analizler, güvenlik personelinin olası dalgınlık problemlerine karşı destekleyici bir rol oynuyor. Örneğin; çevre güvenliği için kullanılan video analiz özellikli CCTV sistemleri, olası bir sınır ihlalinde alarm üreterek, güvenlik personelinin dikkatini alarma verip aksiyon almasını sağlıyor.

Endüstri 4.0 ile endüstriyel tesislerde robotik araç kullanımı arttı. Kargo robotlarının sevkiyat rotasına personel girmesi nedeniyle yaşanan kazaların sayısında da artış söz konusu. Böyle bir senaryoda Video Analiz çözümleri, kargo robotlarının rotasına, onların dışında herhangi bir araç ya da insan girdiğinde alarm verilmesini sağlıyor. Bunun da ötesinde, video analiz platformundan alınan tehlike bildirimlerini kargo robotların bulunduğu yazılım platformuna göndererek, olası kazaları gerçek zamanlı olarak önlüyor. Video Analiz çözümü, kendi başına ya da farklı platformlara veri çıktıları ile entegre edilerek, kompakt bir güvenlik sistemi inşa edilebiliyor.

Acil durumlarda insan akışını doğru yönetin

Türkiye birçok açıdan afet bölgesinde yer alan bir ülke. Bu nedenle her saniyenin kritik olduğu yangın, deprem ve benzer acil durumlarda toplanma alanı yoklamasının hızlı ve doğru yapılması hayati önem taşıyor. Acil Toplanma Yeri Yoklama Çözümü de işletmelerin bu en kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Personel kartının, mobil okuyucu entegre edilmiş tablete okutularak yoklamanın doğru ve hatasız yapılmasını sağlayan çözüm, bina içerisinde kalan personel varsa bulunduğu yerin bölgesini gösteriyor. Boşaltılması gereken yerde kalan personel ya da ziyaretçinin lokasyon bilgisine anında ulaşarak, hızlıca müdahale edilmesine olanak tanıyarak, acil durumlarda yaşanan insan akışını doğru yönetmeyi sağlıyor. Çözümün bir diğer önemli özelliği de Passlogic yazılımıyla entegre olması ve marka bağımsız tüm tabletlerde çalışması. Ayrıca yoklama alınması gereken, ancak kart okuyucu montajının mümkün olmadığı yerlerde de kullanılabiliyor.

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