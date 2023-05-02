2023 teması Güvenlik ve Ülke Güvenliği için Akıllı Sistemler olarak belirlenen fuar, firmaların tüm paydaşlarını buluşturarak alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ile ziyaretçiler arasında bir köprü oluşturacak. Ülkemizde 10 ilde yıkıma yol açan depremler sebebi ile düzenlenecek “afetlerde ileri teknolojiler ve arama kurtarma” çalışmaları konulu konferans, fuarda öne çıkanlar arasında yer alacak…

Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlenecek ISAF Exclusive’de, yurt içi ve yurt dışından birçok teknoloji ile güvenlik firmalarının ürünleri sergilenecek. Elektronik güvenlik cihazlarından insansız araç ve robotlara kadar son derece teknolojik sistemlere sahip ürünler stantta yerini alacak.

AFETLERDE İLERİ TEKNOLOJİLER VE ARAMA KURTARMA

Fuarda, yakın zamanda ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler dolayısı ile halkı bilinçlendirmek ve destek olmak adına BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Strateji ve Proje Geliştirme Müdürü Dr. Nilsun Hasançebi moderatörlüğünde “Savunmada ve Afetlerde İleri Teknolojiler ile Arama Kurtarma” başlıklı bir oturum düzenlenecek. Konferansta; deprem riskiyle alakalı olarak daha güvenli bir dünyada yaşayabilmek amacıyla, tüm katılımcılara bilimsel ve teknik topluluğun yapması gerekenler geniş bir yelpazede ele alınacak.

FARKLI KESİMLER, FARKLI BAKIŞ AÇILARI

Fuarda ağırlıklı ticari etkinliklerin yanı sıra konferanslarla da bilgi aktarımı gerçekleştirilecek. Katılımcılar bilgi aldıkları yeni teknolojileri ve uygulamalarda söz edilen ürünleri ve çözümleri pratikte de inceleyebilme fırsatı bulacak. En önemli hedeflerinden birinin farklı kesim ve farklı düşünceleri ortaya çıkarmak olan ISAF Exclusive Konferansı’nda; sektör temsilcilerinden ilgili kurum temsilcilerine, STK’lardan akademisyenlere, farklı paydaşlardan konuşmacılar yer alacak.

GÜVENLİK SEKTÖRÜNDEKİ EKSİKLİKLER KONFERANSLARLA GİDERİLECEK

Marmara Tanıtım Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Bayram; “Güvenlik sektörünün en prestijli buluşması ISAF Exclusive Fuarı’nın 6’ncısı, 10-12 Mayıs tarihlerinde Ankara Sheraton Hotel& Convention Center’da gerçekleşecek. ISAF Exclusive Konferans ve Fuarı, eşit oranda bir araya getiren etkinlikleri tarif eden CONFEX özelliğinde olacak. Yurt içinde güvenlik sektörünü bir araya getiren konferans niteliğinde bir etkinliğin eksikliğini gidermek amacıyla düzenlediğimiz ISAF fuarı, bugün dünyada örneği az bulunur bir etkinlik niteliğine kavuştu. Her sene olduğu gibi bu sene de fuarımız; kamu kurum ve kuruşlarının ilgili birim yöneticileri ve ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüm Daire başkanlıkları, özel sektör temsilcileri, üniversitelerin idari kadroları, hastanelerin, otellerin, turizm yatırımcıları, taahhüt firmaları ve ilgili meslek gruplarından kişiler tarafından takip edilecek.” İfadelerini kullandı.

KONFERANSTA YENİ TEKNOLOJİNİN GÜNCEL KONULARI ELE ALINACAK

Etkinlik kapsamında yapılacak konferans, workshop ve panellerde, Güvenlik ve Ülke Güvenliği için Akıllı Sistemlerinin bugünü ve geleceği, alanlarında uzman isimler tarafından tüm boyutlarıyla ele alınacak. Konferansın ilk gününde; askeri metaverse stratejileri ve savunmada metaverse geleceği ele alınacakken bölgesel güvenlik oturumları konferansı takip edecek. Fuarın ikinci günü ise; akıllı şehircilikte teknoloji ve güvenlik stratejileri ve dijital dünyada siber güvenlikte yeni hedefler başlıkları işlenecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ