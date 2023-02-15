Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırma çalışmaları sürüyor. 10'uncu Komando Tugayı askerleri, helikopterle taşınan yardım malzemelerini depremzedelere dağıtıyor. Sakarya'daki 7'nci Komando Tugayı, Kahramanmaraş'ta Vali Saim Çotur Stadı'nda oluşturulan çadır kentin güvenliğini sağlamaya, vatandaşlara sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. Askerler, özellikle depremzede çocuklarla yakından ilgileniyor. Çadır kentte hijyen şartlarını sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmaları da yapılıyor. Bingöl'deki 49'uncu Komando Tugayı ise Kahramanmaraş'ta seyyar sahra fırınında ürettiği ekmekleri depremzedelere dağıtıyor. Bakanlık, söz konusu çalışmalara ilişkin görüntüleri de basınla paylaştı. (AA)