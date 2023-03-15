Deprem güvenliği konusunda 3 kritere dikkat edilmesini öneren Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, “2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar, güvenlik katsayıları daha yüksek olarak tasarlanmaktadır. Yapı denetiminden geçmiş, güvenilir firmalar tarafından inşa edilen yeni binalara rahat güvenilebilir” diye konuştu.

Artık projelere geoteknik mühendisinin de onayı gerektiğini söyleyen Yedikardeş, “Ocak 2019 yılından itibaren uygulanmakta olan 2018 bina deprem yönetmeliği zemin parametrelerinde önemli yenilikler getirdi. Yapıların zemine göre daha sağlıklı tasarlanmasını sağlandı ve projelere geoteknik mühendisinin de onay şartı getirildi” dedi. Deprem bölgelerinde can kaybını en aza indirmek adına yatay mimari önerildiğini belirten Emrullah Yedikardeş, ancak arazi kaynaklarının kıt olduğu kent merkezlerinde bu yöntemin her zaman çözüm sunmadığını ifade etti. Emrullah Yedikardeş “Örneğin en büyük depremlerde bile 30-40 katlı binalarında en ufak hasar oluşmayan Japonya’da doğru mühendislik hesapları ve bina ölçeğinde alınan önlemler ile deprem risklerine karşı önlemler alınmaktadır” yorumunu yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi