Türkiye'de yaklaşık olarak 3 milyon kişinin işitme kaybı ile yaşadığı biliniyor. Günümüzde, son model dizaynlarla geliştirilmiş cihazlar bu sıkıntının çözümünde önemli bir avantaj gibi duruyor.

İlerleyen yaş ve gürültülü ortamlara uzun süreli katılım, işitme kaybının yaygın nedenlerinin başında geliyor.

Yaşamımız boyunca iç kulaktaki işitsel tüyler yavaş yavaş yok oluyor, ya da ses dalgaları tarafından zarar görüyor. Buda işitme hassasiyetini giderek azaltıyor.

İnsanlar böylesi ortamlarda bulunmasıyla işitme kaybı başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra rahatsızlık belirgin hale geliyor. Uzmanlar işitme kaybı başlamadan yeni çıkan teknolojik tıbbi aletlerle bu durumun engellenebileceği en azında sürenin daha da geciktirilebileceğini belirtiyorlar.

Bu nedenle teknolojinin görünmez işitme cihazları geliştirdiği biliniyor. Cihazlar gürültülü ortamlarda sesleri sadece sizin duyabileceğiniz bir seviyeye düşürerek önemli bir sağlık problemini başlamadan önleyebiliyor.