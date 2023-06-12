Gürsel Tekin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan Gürsel Tekin, Nazim ve Heyrat çiftinin çocuğudur. İlk ve ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladıktan sonra, Kars'ta başladığı lise öğrenimini 1981 yılında tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazanmış ancak bazı nedenlerle yüksek öğrenimini sürdürememiştir.

Siyasi Kariyeri

Tekin, lise yıllarında Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gençlik örgütüne katılmıştır. 1980 darbesiyle bir süreliğine siyasetten uzaklaşmış, 1984'te Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ile siyasete dönüş yapmıştır. Ardından, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'ye (SHP) katılmış ve 1989 Türkiye yerel seçimleri'nde SHP Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçilmiştir.

CHP Kariyeri ve Milletvekilliği

1995'te SHP ile CHP'nin birleşmesi sonucunda CHP'de siyaset hayatına devam eden Tekin, 2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 14 Ağustos 2007 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Şinasi Öktem'in yerine getirilmiştir. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Ayrıca, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

Sosyal Katkıları ve Yayınlar

Gürsel Tekin, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı ve yerel yönetim sorunlarına ilişkin 300'ü aşkın makaleye imza atmış olup, çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır.