Ayın en önemli konu başlığı olan FOMC toplantısı bugün TSİ 21.00’de sonuçlanacak. Dün açıklanan ve piyasa beklentisinden daha iyi bir tablo ortaya koyan ABD TÜFE rakamının ardından Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağı artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla faiz kararından ziyade Merkez Bankası’nın gelecek dönemlere ilişkin vereceği sinyaller önemli olacaktır.

Bu noktada hem toplantı sonrasında yayımlanacak metindeki olası vurgu değişiklikleri ve hem de Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar dikkatle izlenecektir. Fed’in bugün faizlerde değişiklik yapması beklenmese de istihdamın güçlü görünümünün %2’lik enflasyon hedefine ulaşmayı zorlaştırdığını düşünürsek piyasalar Temmuz ayında artırım ihtimalini hâlâ en olası seçenek olarak görüyor. Toplantının ardından bu ihtimalin ne ölçüde değişeceğinin de yakından takip edilecek konu başlıkları arasında yer aldığını düşünüyoruz.

TL: Zaman zaman dışına taşsa da USD/TL kuru dün ağırlıklı olarak 23,60-23,70 bandında işlem gördü. Yeni güne başlarken de görünüm çok fazla değişmiş değil. Günün en önemli konu başlığı olan ABD TÜFE rakamının Fed’in beklemede kalacağı tezini güçlendirmesi ile piyasalarda hareketliliğin arttığını gördük. Ancak bunun TL’ye yansımaları beklediğimiz gibi limitli kaldı. Geçmiş dönemlerde ise TL’nin ABD enflasyon rakamının beklentilerden farklı tablo ortaya koymasına daha sert tepkiler verebildiğini görüyorduk. Son bir haftada %10’a yakın yükseliş göstere kurda yukarı yönlü hareket alanı korunsa da TCMB’nin gelecek haftaki toplantısında vereceği mesajların daha net bir yön tayin edilmesini sağlayacağını düşünüyoruz.

Borsa İstanbul: Önceki gün kısa vadede en önemli direnç noktası olduğuna sıklıkla vurgu yaptığımız 5700 puanın üzerini test edip bu bölgede tutunmayı başaramayan BIST-100 endeksinde ivme kaybının dün biraz daha belirgin bir hale geldiğini gördük. Bu ivme kaybı endeksin günü bir diğer önemli nokta olduğunu düşündüğümüz 5500 puanın altında noktalamasına neden oldu. Özellikle standart sapmalar arasındaki makasın belirgin şekilde açılmış olması kısa vadede volatilitenin yüksek seyredebileceğine işaret ediyor. Risklerin hafiflemesi ve endeksin yeniden yönünü yukarı çevirebilmesi için ise 5500 puanın üzerinde rakamlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu olmadıkça yatırımcılar temkinli kalmayı tercih edebilir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6176 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6133, 6084, 6041 ve 5991 destek olarak izlenebilir. 6220, 6269, 6312 ve 6362 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 23.8440 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 23.6770, 23.4865, 23.3195 ve 23.1285 destek olarak izlenebilir. 24.0110, 24.2015, 24.3685 ve 24.5595 ise direnç noktalarını oluşturuyor.