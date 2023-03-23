Dünya nüfusunun 3’te 1’inin 2030’da su kıtlığı yaşayacağı tahmin edilirken, dünya çapında israf edilen su kaynağı ülkeler bazında yüzde 6'dan 80'e kadar farklılık gösteriyor. Su işletmeleri tarafından israf edilen ortalama su miktarı incelendiğinde, istatistikler dünya genelinde yüzde 40 iken[1], Avrupa'da yüzde 26 seviyelerinde. Küresel suyun yaklaşık yüzde 70’i tarımda kullanılırken, kuraklık dünyanın artan nüfusuyla doğru orantılı olarak başta gıda olmak üzere enerji krizi riskini de beraberinde getiriyor. Peki, günümüzün en zorlu sınavı kuraklıkla nasıl mücadele edebiliriz? Danfoss’un su ve su dağıtımının olduğu her yerde ticari, konut ve üretimde suyun doğru yönetimi için geliştirdiği pompa hız kontrol sürücüsü VLT® AQUA Drive FC 202; suyun kaynağından son kullanıcıya ulaştırılmasına, atık suyun arıtılmasına ve hatta deşarj edilmesine kadar tüm süreçleri yöneterek, sınırlı kaynakların verimli kullanılmasına destek olur. Enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 35’e varan tasarruf imkânı, yüzde 98’e varan operasyonel verimlilik sağlayan VLT® AQUA Drive FC 202, ihtiyaç anında çalışan soğutma fanıyla da en düşük ısı kaybı oranına sahiptir. İhtiyaca göre anlık kapasite değişimlerine cevap verebilen VLT® AQUA Drive FC 202, bu özelliğiyle aynı zamanda enerji tasarrufu elde edilmesini sağlar.

Sistemdeki kayıp, kaçak su miktarını azaltır, performansı artırır

EMC Filtresi ile daha az gürültü ve daha düşük titreşimle çalışan sürücü, hassas ekipmanların zarar görmesini önler. Sahip olduğu güvenli ve yedeklenebilir sistemiyle süreçlerde süreklilik sağlar. Kaçak su miktarını azaltır ve sistem performansını artırır. Böylece, sistemde yer alan ekipmanların kullanım sürelerinin uzamasına, bakım giderlerinin azaltılmasına destek olur. Farklı uygulama ihtiyaçlarına özel geliştirilebilen ve özel üretim olsa dahi test süreçlerine tabi tutulan VLT® AQUA Drive FC 202, su kaynaklarına özel geliştirilen yazılımı geniş yapılandırma seçenekleri sunar. Akıllı ısı yönetimi özelliği, ısı kaybını azaltmaya odaklı kontrol algoritmalarıyla enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Arka kanal soğutması ile ortaya çıkan ısının yüzde 85’i elektronik parçalara ulaşmadan arka kanaldan dışarı atılır. MCT31 yazılımıyla frekans konvertörünü devreye almadan önce ne kadar harmonik etkisi olacağı bilinir ve tesis içi harmonik etki kaynaklı olası ek maliyetler engellenir.

Haberleşme protokolleri ile sistem yönetimini kolaylaştırır

Su darbesini önlemeye yönelik geliştirilen yazılım, sistemin performansını ve su sızıntılarını önler; asenkron, sabit mıknatıslı (IPM ve SPM), SynRM ve PMASynRM motorlarla uyumlu bir şekilde sorunsuz çalışmasıyla verimliğe destek olur. MCT 10 ile kolay motor kurulumunun yanı sıra -25°C ila +50°C arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. Zorlu koşullara uygun IP00, IP20, IP21, IP54, IP55 ve IP66 mevcut koruma sınıfı seçenekleriyle her türlü iklim ortamına uygun koruma sağlar. BacNET, BacNET IP, PROFINET®, PROFIBUS DP-V1, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK®, CANopen ve Modbus TCP gibi farklı haberleşme protokolleri ile sistem yönetimini bir bütün olarak teknolojiyle kolaylaştırır. Atık su tesislerinde uzun kullanım ömrü için 90 kW üstü cihazlarda 3C3 PCB kaplama standart kaplama özelliği sunar. Esnek ve modüler tasarım konsepti ile daha az yere daha fazla frekans konvertörü kurma imkanı tanır. Otomatik Motor Adaptasyonu (AMA) ve enerji optimizasyonuyla operasyon maliyetini düşürerek enerji tasarrufu sağlar.

“Şehirlerin kuraklıkla mücadeleye hazırlanması gerekiyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Danfoss Sürücüler Türkiye Satış Direktörü Cem Üstgel, “Son yıllarda, Türkiye’de mevsim normallerinin çok altında kalan yağış miktarı almaya başladık. Azalan yağışlar, artan enerji ihtiyacı ve su kaynaklarının doğru yönetilmemesi önümüzdeki 20 yıl içerisinde ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalabileceğimize işaret ediyor. Bu noktada su kaynaklarının doğru yönetimi ön plana çıkıyor. Konuyu bireysel tüketimin ötesine taşıyıp, kaynakların verimli kullanılması ve işletme kaynaklı kayıp, kaçak miktarlarının azaltılmasına yönünden de ele almalıyız. Su kıtlığında öncelik, yağmur hasadı, atık suların geri kazanımı, su yönetim süreçlerine gerekli bakım çalışmalarının doğru ve zamanında yapılması ön plana çıktığı kadar; doğru cihaz, pompa, motor ve sürücü seçimine de önem verilmelidir. Bugün ve gelecekte doğru su yönetimi için, süreç iyileştirmesi, depolama ve dağıtımda su kayıplarının azaltılması adına AC sürücülerine daha fazla yatırım yapılmalıdır. Tesislerin modern sürücülerle yenilenerek şehirlerin su kıtlığıyla ve kuraklıkla mücadeleye hazırlanması gerekiyor” diye konuştu.

“Süreçlerin daha verimli bir hale getirilmesi için çalışıyoruz”

Cem Üstgel, sözlerini şöyle tamamladı: “Danfoss olarak sunduğumuz ürünlerle önemli bir açığı kapatıyor, süreçlerin daha verimli bir hale getirilmesi için çalışıyoruz. Suyun kaynağından çıktığı andan itibaren, dağıtım, kullanım ve atık olana kadarki tüm süreçlerde pompa hız kontrol sürücülerimiz ile yer alıyoruz. Sınırlı kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde, doğru alanlarda ve doğru miktarlarda kullanılmasına destek oluyoruz. Ayrıca sürücümüzle her an dengeli ve istikrarlı bir basınç sağlayarak, sistemlerin zarar görmemesine ve sızıntılara bağlı kayıpların yaşanmamasına katkı sağlıyoruz. Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202 sürücümüz ile bugüne kadar birçok büyükşehir belediyesinin şebeke ve atık su işletmesinin yenilenmesinde ve tarımsal ve jeotermal uygulamalarda yer aldık. Tüm projelerimizde suyun doğru yönetimi açısından oldukça başarılı sonuçlara ulaşırken, işletmelerin daha tasarruflu süreçlere sahip olmalarına katkıda bulunduk.”

