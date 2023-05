Jale İris Gökçe — Gerek Mayıs ayı boyunca sürecek Amerika Birleşik Devletleri’n deki Havre De Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi'ndeki; “Rebirth of Water Birds”, gerekse eş zamanlı olarak İstanbul’da The Soul Art House’daki 29 Nisan-13 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki “ReBirth” adlı sergilerinin odak noktasında yine kuşlar var. Bu anlamlı çakışma ve serginin oluşum aşamaları hakkında ne söylersin?

Günsu Saraçoğlu — 2021 yılın da Derin-İz ve “Kusursuz Denge” koleksiyonu, dijital sergi olarak Birleşmiş Milletler’in sanat platformu UbiVerse’de sergilenmişti. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Stockholm +50 Çevre Konferansı, World Wild Life, SDG Bioçeşitlilik, World Migratory Bird Day gibi uluslararası platformlarda çalışmaları sergilenmişti. Art Edition 5,Trvst.World, flypsg.com gibi uluslararası ve ulusal basında röportajlarım yayınlanmıştı. Bu referanslarımla 2022 Sonbaharında Havre De Grace Denizcilik Müzesi’ne portfolyomu sunmuştum. Yurtdışında çok fazla sayıda çevre ve iklim ile ilgili devlet müzeleri mevcut. The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center ‘da bu devlet müzelerinden biridir. Başvurumuza cevap almamız biraz zaman aldı ama kabul gördü. Bu sırada İstanbul Çukurcuma’da The Soul Art House’da, sergi ile ilgili detaylar üzerinde çalışıyorduk. İki serginin de açılışının aynı güne denk gelmesi keyifli bir tesadüf oldu.

İstanbul The Soul House’da hem de The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da “ReBirth” sergilerimin eş zamanlı olarak sanat izleyicisiyle buluşmasından dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardan beri kentsel dönüşüm, iklim ve çevre hakkında eleştirilerimi resimlerimle ifade ettim. Sanat yoluyla yaşadığım döneme ait hem bir bellek oluşturmak hem de toplumsal bilinçlenmeye yönelik katkı sağlamak temel amacımdı. Tüm bunlar resimlerime yansıdı ve kendi içinde dönüşerek “ReBirth” serisi halinde ortaya çıktı.

Covid-19 salgını sırasında kimi sanatçılar yeni sentezler oluşturdular. Senin de son dönem çalışmalarında farklı teknikleri bir arada kullandığını görüyoruz. Bu bağlamda ReBirth Serisi nasıl oluştu?

Her zaman farklı malzemeleri bir arada kullanmayı sevmişimdir. 15 yıl evvel deve kuşu, kaz ve tavuk yumurtaları üzerine tasarımlar, resimler yapıyordum. Sonra senin de hatırlayacağın gibi “Kuş Gribi” salgını ortaya çıktı. O sebeple yumurtalar ile olan çalışmalarımı rafa kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü yine büyük bir kıyam oldu. Deve kuşu üretimi yapan çiftlikler kapatıldı, kuşlar imha edildi. Pandemi döneminde de dijital çalışmalarımın ilk örneklerini üretmeye başlamıştım. Teknikler değişiyordu ama konu aynı temelde devam ediyordu. Kentsel dönüşüm, iklim ve çevre eleştirilerim zaman içinde evrildi. Resimlerimde ki kuş figürü ile yumurtalar buluştu. İki farklı dönemde kullandığım figürlerin yolu kesişince serinin adını da “ReBirth” koydum. Elbette her ikisinin de temsil ettikleri ifade çok daha derin. İlk olarak ReBirth’un serisinden iki resim İtalya’da her yıl Mart ayında düzenlenen 20.Vernice Art Fair / EuroExpoArt’ta sergilendi.

Yeni bir dönemece girdiğini düşünüyorum. Hatta radikal bir karar vermiş gibisin. Farklı yerlere de evrilecektir kuşkusuz. Bu dramatik değişim üretim sürecine nasıl yansıyor? Çok tedirgin ediyor mu? Öngörülemezlik bu süreci nasıl etkileyebilir?

Çok enteresan bir soru. Çünkü bundan sonraki süreçte bu konuya daha fazla yoğunlaşmam gerekiyor. Bir adanmışlık yani dramatik olarak hissettiğin. Ama resimlerimi yaparken hiçbir şekilde radikal bir karar alayım, hesaplayayım, şunu çizersem daha çok mu beğenilir v.s. gibi kaygım yok. Orası en özgür olduğum alan, düşüncelerim ve gözlemlerim doğal bir akış içerisinde kendi içinde olgunlaşıp ortaya çıkıyor. Hatta bu dönüşümleri, çalışmalarım ortaya çıktıkça ben de keyifle izliyorum. Dolayısıyla hiç tedirgin, huzursuz etmediği gibi yorulmuyor da. Hatta limitsizce uzun saatler çalışıyorum. Resim benim günlük yaşantımın bir parçası. Kitap okumak, bir dost ile kahve içmek gibi… Yaratım sürecinin en keyifli kısmı da zaten öngörülemez olması değil mi? Çok heyecan verici. Akışı doğal haliyle yaşayacak kadar cesurum sanırım:)

İnsan faaliyetleri ortak doğal mirasımız olan göçmen kuşları nasıl etkiliyor?

Gezegenimizin %71'i su ve akla gelebilecek her ekosistemi destekler. Klasik bir ifade olacak ama “Su hayattır.” Başka hangi unsurlara sahip olduğunuz önemli değil; hiçbir şey uzun süre su olmadan hayatta kalamaz. Su, gezegenimizdeki yaşamın temeli. Göçmen kuşların büyük çoğunluğu, yaşam döngüleri boyunca su ekosistemlerine güvenir. İç ve kıyı sulak alanları, nehirler, göller, akarsular, bataklıklar ve göletler beslenmek, içmek veya yuva yapmak için ve aynı zamanda uzun yolculukları sırasında dinlenip yakıt ikmali yapmak için hayati önem taşır.

Ne yazık ki, su ekosistemleri ve onlara bağımlı göçmen kuşlar da dünya çapında giderek artan bir şekilde tehdit ediliyor. Artan insan talebinin yanı sıra kirlilik ve iklim değişikliği, temiz suyun mevcudiyeti ve birçok göçmen kuşun korunma durumu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. İklim değişikliğinin öngörülemeyen etkileri çevremizdeki dünyada ilerlerken, bu su kuşu türlerinin her biri her zamankinden daha büyük bir zorlukla karşı karşıya.

Göçmen kuşlar da, bizler tarafından anında ihanete uğramış kurbanlardan. Bu dehşeti, kültürel ve doğal mirasımıza sahip çıkarak hafifletebileceğimize dair bir inanç var. Sence bu yeterli mi?

İnsanların sınır tanımaz ihtirasları ile yeryüzündeki en vahşi varlıklar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki inanmak yeterli değil. Aksiyon almak gerekli. Sadece göçmen kuşlar değil, ekosistemin tamamı ihanete uğruyor. Resimlerimin odağında bu var. Daha geniş düşünmemiz gerekiyor bu konuyu. Dünyamızın ısınması ormanlar, nehirler, otlaklar ve mercan resifleri gibi ekosistemlerin

istikrarı için anahtar olan biyoçeşitlilik üzerinde bir etkiye sahip. Türleri kaybetmek duvardaki tuğlaları birer birer sökmekle aynı şey. Er veya geç duvar çökecek, ekosistem ölecek. İnsanlık için ekosistemlerin çökmesi, balıkçılık alanlarının, verimli toprakların ve içilebilir suyun kaybı anlamına geliyor. Bu, Kuzey ve Güney Yarım Küre’de değişen göç dönemleri ile kuş göçünün döngüsel doğasını etkileyecektir. Uygun su seviyesi yönetimi, yaşam tarzları için suya bağımlı olan kuşlara yardımcı olmak için çok önemli görünüyor.

Bir megapol kentte, İstanbul'da yaşıyor ve üretiyor olmak neler hissettiriyor?

Kısa ve net söyleyeyim. “Boğuluyorum.” Ben Dünya’da ki en muhteşem şehirlerden birinde yaşadığım halde, şehirde değil, şantiyede yaşıyor gibi hissediyorum. Sanki bu şehirde yaşamıyoruz da, daha çok ölmemeye çalışıyoruz gibi geliyor. Yanımızda şehri de öldürüp götürmeye çalışarak.

Yaşadığım İstanbul'un kuşları da dahil. İstanbul’un 13 farklı martı türüne ev sahipliği yapması nedeniyle “Martıların Şehri“ olarak bilindiğini biliyor muydun? Bu tür kuşların genel adı, su kuşlarıdır. 2013 yılında “Şehrin Esaretinden Kaçış” isimli sergim ile anlatmaya başladığım hikayenin özeti aslında bu kadar kısa ve net. Sadece İstanbul’a değil, ülkemizdeki ve dünyadaki güzele dair olan her şeye ihanet etmekten acilen vazgeçmeliyiz.

Göçmen kuşlar-su kuşları ile ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan çalışmaları yeterli buluyor musun? Neler yapılabilir?

Sohbetimizin başında da söylediğim gibi, yurtdışında devlete ait iklim, çevre konularında faaliyet gösteren onlarca müze ve kuruluş var. Hepsi de son derece etkin çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler Stockholm +50 Çevre Konferası, World Wild Life, SDG Bioçeşitlilik, World Migratory Bird Day, Newyork, London Climate Week v.s. gibi uluslararası konferanslar, etkinlikler düzenleniyor. 2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı veya daha yaygın olarak COP28 olarak anılan UNFCCC Tarafları Konferansı, 30 Kasım - 12 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında Dubai, Expo City'de düzenlenecek 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansı olacak. Bu etkinlik bünyesinde de “ReBirth” kabul gördü ve yayınlanacak. Bu etkinlikler çerçevesinde sanat yoluyla sözümüzü

söylememiz konusunda bizlere yer vermeleri de son derece kıymetli.

Dünyanın uğradığı tahribatı, azalan kaynaklarımızı, artan nüfusu ve birçok etkeni bir arada düşününce daha hızlı, etkin ve sonuç odaklı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Birçok çalışma yapılıyor, daha fazlası gerekli. Eğitimin içine dahil edilmeli, devlet politikalarıyla desteklenmeli, iletişim kanalları ile bilinçlendirme arttırılmalı…

13 Mayıs'ta başlayan bu yılki Dünya Göçmen Kuşlar Günü kampanyası, su ve bunun göçmen kuşlar için önemi konusuna odaklanıyor. Bu kampanyanın bir parçası olarak, Mayıs ayında Havre De Grace Denizcilik Müzesi ve Çevre Merkezi'ndeki sergimle, göçmen kuşlar için suyun önemini vurgulayarak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik temel eylemleri belirleyerek, su ve bunun göçmen kuşlar için önemi konusuna dikkat çekmeyi hedefliyorum.

İnsanlık tarihine baktığımızda, insan, cehennem etkisi yaratan sonuçları ile dünyayı hiçbir zaman bu kadar hoyratça kullanmamıştı. Geldiğimiz noktada ekolojik yıkım önlenebilir gibi durmuyor. Daha önceki sergilerinin temalarını da düşününce “Kusursuz Denge” hâlâ sağlanabilir mi? Umut var mı?

Umut etmek zorundayız. Yoksa masalda kuşların yüzüne nasıl bakarız? Çocuklarımızdan böyle bir dünya bıraktığımız için nasıl özür dileriz?

Ekolojik hayat kendini dengeler elbette, insanlar fazla müdahale etmezlerse. Çok basit bir örnek ile anlatmaya çalışayım. Pandemi döneminde uzun süre evlerimizde kapalı kaldık. O süreçte en çok dikkatimi çeken şey neydi biliyor musun? Oturduğum sitenin bahçesi ve çevresindeki parklarda ağaçlar, çiçekler bile kendini toplamış ve güzelleşmişlerdi. Çünkü kendi ayarlarını tutturacak fırsatı bulmuşlardı biz işkencemizi üzerlerinden çektiğimiz için. Bu minicik bir kesit. Bağları, bahçeleri yok ettik, bulduğumuz her yere betonları yığdık, denizleri mahvettik. Uzar gider bu liste. Doğanın bir parçası gibi davranmamız gerektiğini fark edip, uyum göstererek yaşasak, umut etmek yerine doğaya fırsat versek zaten ortada bir sorun kalmayacak.

6 Şubat Maraş depremlerinde insanlarımız ne yaşadı ise, göçmen kuşların başına gelen talihsizlikler de benzer diye düşünüyorum. Yani insan eliyle yapıp ettiklerimiz. Katliamlarımız! Bu kadar kötümserim işte! Bir masal dünyasında yaşadığımızı düşün. Bir gün göçmen kuşların “huzuruna” çıkacak olsak, bize nasıl davranırlar?

6 Şubat gerçekten yıkıcı sonuçlarıyla hepimizi derinden yaraladı. Nasıl anlatabilirim hissettiklerimi ve düşündüklerimi bilmiyorum. Büyük bir bedel ödedik. Kocaman bir tokat yedik. Ve hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki; bu ilk yaşadığımız felaket değildi. Ben günlerce orada yaşananları takip ederken büyük suçluluk içerisinde hissettim kendimi. İçtiğim su acıydı, yattığım yatak rahatsız etti beni, televizyonu kapatırsam oradaki insanlara ihanet edecekmiş gibi hissediyordum. O günlerde yaptığım resimlerdeki renkler bile karardı, çünkü hepimizin yüreği karardı. Pandemi döneminden beri söylüyorum. “Doğa bizden intikamını alıyor.” Ben onların yerinde olsam hiç de iyi davranmazdım. Ki onlar yalnız da olmayacaklar muhtemelen… Neler neler yok etti insan!

Bazı “türlerin” kökünü kazımaya yemin etmiş gibiyiz! Sokak ağzıyla konuşacak olursak; kendi kuyumuzu kazmış olmuyor muyuz?

Kesinlikle. En küçük bir öğenin bile ekosistemden ayrılması domino etkisi yaratır. Bunu da ben söylemiyorum. Bilimsel bir gerçek. Doğa kendi içinde muazzam bir dengeye sahip, ama devamlı hasar veriyoruz. Adına da gelişim diyoruz. Elbette teknoloji, endüstri v.s. gelişecek ama bence bir şeyler uyumlu ve birbirini tamamlayan katmanlar halinde olursa sağlıklı ve sağlam olur. Bir taraftan yaptıklarımızı, diğer taraftan yok ettiklerimizi tarttığımızda sonuç endişe verici çıkıyor. Bu konuda çok araştırıp okuma yaptım, ama hep üniversite okuduğum bir kitaba geri dönüyor aklım. Gordon Childe’ın “Kendini Yaratan İnsan”. Bence bu konuştuklarımızı en etkili anlatan kitaplardan biri.

The Soul Art House’un farklı bir aurası var. Nasıl yolun kesişti? Neler hissettirdi bu butik mekan?

Haklısın. Pandemi döneminden beri fiziksel sergi açıp açmamak arasında düşüncelerim gidip geliyordu. Butik bir sergi hayal ediyordum. The Soul Art House’un yöneticisi ve değerli dostum Nilüfer Eriş ile sohbet ederken “ReBirth”’u hazırlama kararı aldık. Çalışmalarımızı sergiye yönelik planlamaya başladık. The Soul Art House farklı disiplinlerden kıymetli sanatçıların ürettiği birçok esere ev sahipliği yapıyor. Sevgili Nilüfer’in sanat alanındaki tecrübesi ile kıymetli bir vizyonu yansıtıyor. Bir kez daha kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum.

Murathan Mungan’ın çok sevdiğim bir şiiri var: "Göç Yolları”. Daha sonra Yeni Türkü tarafından da bestelendi. Siyasi çağrışımları ile birlikte ReBirth’u nedense en iyi anlatan şarkı bu bana göre. Ne dersin?

Haklısın Yeni Türkü’yü severek dinlerim. Ama bu şarkının sözlerinin “ReBirth” ile özdeşleştiğini sen sorunca fark ettim.

“...Göç yolları, Bir gün gelir, Döner tersine, Dönülür elbet, En büyük silah umut etmek…” “…Dağılsak da göç yollarında, Yarın bizim bütün dünya…” diyerek, değerli Murathan Mungan ile cevap versem bu soruna…