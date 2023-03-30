Günlerdir oğlu Emre’den haber alamayan anne, oğlunun şans oyunları bağımlısı olduğunu, her yerde aradığını ama bulamadığını ve hayatından endişe ettiğini ifade etti.

Esra Erol kısa süre içerisinde Emre Deccaloğlu’nu buldu. Günler sonra anne oğluna canlı yayında kavuştu.

Gözyaşlarına hâkim olamayan anne Esra Erol’a teşekkür ederek “Allah razı olsun, İyi ki Esra Erol’a çıkmışım. Çok mutluyum. Emre’yi buldum. ) dedi.

Stüdyoda duygusal anlar yaşandı ve o anlar sosyal medya çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ