Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Güngören İlçe, OSMANİYE Mahalle/Köy, 908 Ada, 31 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu İstanbul İli Güngören İlçesi Osmaniye Mahallesi 908 Ada 31 Parselde kayıtlı Ablok 7 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı 660,00 m2 yüzölçümlü 1/40 Arsa Paylı taşınmaz;bodrum, zemin, 4 normal katlı betonarme binanın 3. katında yer alan 7 nolu meskendir. Dairenin alanı yaklaşık 55,00 m² olup salon, 1 oda, açık mutfak, banyo-wc, balkon mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin ana girişi kapısının çelik, iç kapılar camlı ve mobilya kaplamalı, pencere doğramaları ise pvc'dir.Salon ve oda zeminleri laminant parke, banyo ve mutfak zeminleri seramiktir. Banyolarda duşakabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Mutfak dolapları modüler mdf, tezgâh ise granittir. Banyo duvarlar seramik, mutfakta tezgâh arkası duvarı ise fayans kaplıdır. Tavan ve duvarlar plastik boyalı, Tavanlarda kartonpiyer süslemelidir. Doğalgaz bağlantısı mevcut, ısınma doğalgaz sobası ile yapılmaktadır. Bina yaklaşık 50 yıllık olup tadilatlıdır.

Adresi : Tozkoparan Mahallesi, Albay Sedat Öcalan Caddesi, No:8/3 3.Kat D:7 Güngören / İSTANBUL

Yüzölçümü : 55,00 m2

Arsa Payı : 1/40

İmar Durumu : İnşaat tarzı Tozkoparan Gece Kondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde kalmakta olup, bölgenin kentsel dönüşüm alanında kaldığı anlaşıldığından belediyeden imar durumu bilgisi verilmemiştir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:33

06/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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