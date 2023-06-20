Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/100 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/100 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Güngören İlçe, GÜNGÖREN Mahalle/Köy, HAZNEDARÇİFTLİĞİ Mevkii, - Ada, 6066 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm bina 1 bodrum, 1 zemin,1 asma kat, 5 normal kat olmak üzere 8 katlıdır. mezkur taşınmaz 1. katta 7 nolu meskendir.binada her katta2 daire vardır. asansörsüz olarak yapılmıştır.1. kattaki 7 nolu daire 3 oda, 1 salon, hol, 2 balkon, banya, wc ve mutfak olmak üzere yaklaşık brüt 100 m² dir.duvarları plastik boyalı, ıslak zemini fayans ve kuruzemin ahşap parke, mutfak dolapları ahşap, tezgahı doğal taş ve banyo dolapları ve vitrifiyeleri mevcut durumdadır.daire kapısı çelik, oda kapıları ahşaptır.

Adresi : Haznedar Mah. Şevketiye Cad. No:56/7 Güngören / İSTANBUL

Yüzölçümü : 100,00 m2

Arsa Payı : 10/140

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar Planında KONUTalanı olup,ön bahçe mesafesi teşekkül istikametinin 1,50 m. yan bahçe mesafesi 3,00 mb arka bahçe mesafesi plan notu, H=5 kat irtifada kalmak üzere Blok Yapınizamında yapılması

Kıymeti : 760.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 13:33 Bahçelievler'de taşınmaz icradan satılıktır

16/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.