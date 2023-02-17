Mengi'nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü öğle namazında Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak.

Güngör Mengi kimdir?



1940 yılında Çanakkale Bayramiç’de doğdu. 1959 yılında “Demokrat İzmir” Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Yeni Asır Gazetesi’nde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 1971 yılında Yeni Asır Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra Devir Gazetesi’ne geçti. Yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra yeniden Yeni Asır Gazetesi’ne döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır Gazetesi’nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah Gazetesi’ne transfer oldu. Sabah Gazetesi’nde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık yaptı. Sabah Gazetesi’nden ayrılıp, 2002 yılında gazeteci arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi’ni kurdu. Başyazar olarak görev yaptı. Sürekli basın kartı taşıyordu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi