Güney Ordu Komutanlığı nedir? İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıkladığı Güney Ordu Komutanlığının görevi nedir? Acaba Güney Ordu Komutanlığı ne işe yarar? Güney Ordu Komutanlığının kuruluş amacı nedir? Millet İttifakı'nın yeni projesi Güney Ordu Komutanlığı hakkında neler biliniyor? Millet İttifakı'nın düzensiz göç akışını durdurmak ve terörle mücadele için görev yapmak üzere kurulmasını planladığı yeni ordu komutanlığına yakından bakalım:

Güney Ordu Komutanlığı nedir? Güney Ordu Komutanlığı ne demek?

İyi Parti başkanı Meral Akşener, yeni bir ordu komutanlığı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Meral Akşener'in açıkladığı Güney Ordu Komutanlığı nedir, ne işe yarar? Acaba yeni kurulacak Güney Ordu Komutanlığının görevi nedir? Millet İttifakı'nın yeni projesi Güney Ordu Komutanlığı hakkında kısa bilgi arayanlar için bilgi vermeye çalışacağız. Millet İttifakı, düzensiz göç akışını durdurmak ve terörle mücadele için görev yapmak üzere Güney Ordu Komutanlığı adında yeni bir ordu kurmayı planladıklarını açıkladı. Bu ordunun Suriye, Irak ve İran sınırını korumakla görevli 3 Hudut Kolordusu olacak.

Güney Ordu Komutanlığı nedir? Güney Ordu Komutanlığı görev bölgesi neresi olacak?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güney Ordu Komutanlığı planlamasında gelinen noktayı Sözcü'de Saygı Öztürk'e anlattı. Meral Akşener, “Milli Güvenlik konularında birlikte çalıştığımız emekli komutanlardan oluşan değerli bir ekibimiz var. Bu ekiple sınır güvenliği ve terörle mücadele konusunda bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu. Güney Ordu Komutanlığı adı altında etkin bir yapı oluşturulması planlanıyor. Suriye, Irak ve İran bölgelerinde 3 ayrı özel müşterek Hudut Kolordusu ve buna bağlı Hudut Tugayları olacak. Etkin bir hudut güvenliği için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Hudut birliklerinde görev yapacak askerlerin sınıfı hudut sınıfı olacak. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yönetimi yaratılmasına müsaade edilmeyeceği de Millet İttifakı'nın projesinde yer alıyor. Siyasi temaslar ile Suriye devleti tarafından bunun güvencesi verilmesi sağlanması planlanıyor. Güney Ordu Komutanlığı'nın kurulmasından sonra komando birlikleri asli görevlerine dönecek.

Güney Ordu Komutanlığı nasıl bir ordu olacak?

Projenin hazırlanmasında görev alan emekli Albay Ahmet Zeki Üçok da Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı. Üçok, şunları söyledi: “Her gittiğimiz yerde ‘PKK ve terör konusunda ne yapacaksınız, milyonlarca Suriyeli, Afganlı göçmen ülkemizi işgal ettiler siz bu sorunları nasıl çözeceksiniz sorularına muhatap olduk. Şunu çok açık olarak belirtmeliyim: Biz, Türkiye'de bulunan Suriyeli, Iraklı, Afganlı ve diğer ülke vatandaşı yabancıları bir Milli Güvenlik ve beka sorunu olarak görüyoruz. Başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ, Hizbullah her türlü teröre karşıyız ve çözmeye kararlıyız. Terör ve Suriyeli göçmenler konusuna o kadar önem veriyoruz ki bu sorunları kökünden çözmek için özel bir ordu kurmayı planlıyoruz. Unutanlara hatırlatmak isterim, Kıbrıs Harekâtı sonrasında Yunanistan ile durumun gerginleşmesi ve savaş ihtimalinin artması üzerine Ege Denizi'ndeki haklarımızı korumak için NATO'dan bağımsız olarak 20 Temmuz 1975 tarihinde Ege Ordusu kuruldu. Ülkemizdeki terör eylemlerinin neredeyse tamamı güney sınırlarımızda meydana geliyor. Kaçak göçmenlerin hemen hemen hepsi güney sınırlarımızdan giriyor. Türkiye'nin en uzun kara sınırına sahip Suriye ve Irak sınırının güvenliğini sağlamak ve terörle mücadelede harekât etkinliğini artırmak için tıpkı Ege Ordu Komutanlığı gibi sadece bu bölgeye ve bu amaçlara hizmet amacıyla özel niteliklere sahip profesyonel, etkili, operasyonel bir kuvvet olarak Güney Ordu Komutanlığı'nı kuracağız.