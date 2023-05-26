Güneş’in yorumuyla yeniden düzenlenen “Haydi Gel Benimle Ol” parçasının klibini yayınladı.

Cornetto, yazı müjdelediği şarkısının klibini müzik severlerle buluşturdu. Cornetto için Güneş, 7’den 70’e herkesin diline pelesenk olan “Haydi Gel Benimle Ol” parçasını yeniden düzenledi ve yorumladı.

Güneş, şarkının yeni versiyonu için heyecanını ''Sözleri Aysel Gürel, bestesi Onno Tunç’a ait, Sezen Aksu tarafından yorumlanmış "Haydi Gel Benimle Ol" gibi ikonik bir esere kendi yorumum ve sözlerimle tekrar hayat vermek heyecan verici. Farklı jenerasyonlar arasında köprü olan bu şarkıyla böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Dinleyicinin tepkisini merak ve heyecanla bekliyorum.” diyerek dile getirdi.

Klipte Güneş’in şarkısına, son dönemlerin gözde dizi çifti Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran’ın başarılı oyunculukları eşlik ediyor. Ünlü oyuncular ilk adımı atmaları için aşıkları cesaretlendiriyor. Yıldızlardan gelen bir mesaj ile başlayan aşk hikayesini anlatan klip, festival alanında iki yıldızın birbirlerinin çekimine kapılmasıyla devam ediyor. Sürekli yolları kesişen ikili, ilk adımın atılmasıyla keyifli dakikalar yaşamaya başlıyor.