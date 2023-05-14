Benlerin dönemsel olarak büyümeleri ya da renk değiştirmelerinin çeşitli rahatsızlıkların habercisi olabileceğini biliyor muydunuz?

Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rahime Kaşıkaralar güneşin dermatolojik zararlarına karşı uyardı. Güneş maruziyetinin en yaygın risklerinden birinin, cilt kanseri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Rahime Kaşıkaralar “Benlerinizi kontrol ettirmek, kanserli benlerin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilir” diye konuştu.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ GÜNEŞ YANIKLARINA DİKKAT!

Nevüs, birçok insanda bulunan ve halk arasında “ben” olarak adlandırılan deri lezyonudur. Çok farklı yapı ve görünümde olanları da bulunmakla birlikte, ağırlıklı olarak 3-5 mm büyüklüğünde, deriden hafif dışarıya doğru çıkacak biçimde, kahverengi ya da siyah renkte ve zararsız oluşumlardır. Bir kısmı doğuştan gelebilmek ile beraber, sonradan da oluşabilir.Nevüs , deriye renk veren pigmentlerin bir araya gelmesi ile oluşa bildiği gibi renksiz de olabilir.Oluşma sıklıkları genellikle ergenlik, hamilelik v.b hormonal değişim dönemlerinde artmaktadır. Çocukluk dönemindeki yoğun güneş yanığı ileri yaşlarda cilt kanseri riskini artırır. Benlerin dönemsel olarak büyümeleri ya da renk değiştirmeleri olağan olabilse de istenmeyen rahatsızlıkların habercisi de olabilmektedir. Aynı şekilde kanayan kaşınan,veya yaraya dönüştüğü gözlenen benler de bazı rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bu değişiklikleri kişisel olarak yeterli düzeyde saptamak mümkün olamayacağından uzman bir dermatolog tarafından yapılacak dermatoskopik ben takibi çok önemlidir.

Bunun haricinde, orta yaş sonrasında yeni ben oluşumu yaşayan, elliden fazla sayıda beni olan, özellikle çocukluk döneminde çok şiddetli güneş yanığı öyküsü olan, ailesinde cilt kanseri öyküsü olan, bağışıklık hastalığına sahip veya bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar kullanan insanlara da ben takibi yapılması gerekmektedir.

BEN DEĞİŞİMLERİNDE DOKTORA MUAYENE OLUN!

Ben takibi ile cilt kanseri veya diğer cilt problemleri erken dönemde teşhis edilerek tedavi daha etkin yürütülebilir.

Güneş ışınları, BCC, SCC gibi cilt kanserlerinin yanı sıra Melanom adı verilen cilt kanseri riskini de artırabilir. Melanom, cildin melanosit adı verilen pigment hücrelerinden kaynaklanır ve en ölümcül kanser türlerinden biridir. Güneşe maruz kalmak, benlerin büyümesine ve değişmesine neden olabilir.

Yaz aylarında güneşe çıkmadan önce koruyucu kıyafetler giyerek, şapka takarak,güneş kremi kullanarak ve gölgelik alanlarda kalmak gibi önlemler alarak güneşin zararlı etkilerini azaltabilirsiniz. Benlerin göz kapağı, eklem bölgesi vb. hassas olabilecek bölgelerde bulunması halinde tahriş oluşabilmektedir. Bu gibi durumların önlenebilmesi adına bu bölgelerdeki benlerin alınması tavsiye edilmektedir. Bunun haricinde kişi sadece benini estetik bulmadığı gerekçesi ile de aldırmak isteyebilir.

Sayılanlar dışında herhangi bir beninizde olağan dışı bir durum fark ettiğinizde de bir cildiye uzmanınıza görünmeniz tavsiye edilmektedir. Muayenenin sıklığı veya ben aldırma kararı konusunda en doğru karar ve yönlendirmeyi muayene olduğunuz hekim sağlayabilmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ