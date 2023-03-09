Empatisi yüksek sözlere sahip şarkıda, genç şarkıcı zor durumda olanların duygularını anladığını ifade ederek, onlara umut aşılıyor. Pop ve R&B tınılarına taşıyan, sözü ve müziği Güneş’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Hamburglu prodüktör ikili The Ironix tarafından üstlenildi. Şarkının kapak görselini de tasarlayan Güneş, tüm telif gelirlerini de depremzedelere aktaracak ve bir nebze de olsa yaraları sarabilmeye katkıda bulunacak.

Kendi sosyal medyasından meslektaşlarına çağrıda bulunarak ‘’S.O.S. : Sesim Olsun Sesin” konserini organize eden Güneş, geliri depremzedelere bağışlanacak olan konser için 11 Mart’ta Volkswagen Arena sahnesinde olacak. Heja’nın moderatörlüğünü yapacağı konserde, Ati242, Bege, Eno, Elif, Kök$VL, Lvbel C5, Mavi, Reckol, Sansar Salvo, Sefo, Şam, Şanışer & Sokrat ST, Şehinşah ve Tuhan da dinleyicileriyle buluşarak, bu yardım gecesine katkıda bulunacak…

Yardım çalışmalarının yanı sıra şu sıralar ikinci albümünün ve Avrupa turnesinin çalışmalarını sürdüren Güneş, ‘10.000 Parça’yı 10 Mart’tan itibaren Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ