Urban-Pop’un Türkiye’de akla gelen ilk ismi olan Güneş, merakla beklenen yeni şarkısı “Yolum Açık”ı dinleyicilerle paylaşmaya hazırlanıyor. Cuma gününden itibaren Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak şarkı, klibiyle de uzun süre çok konuşulacak.

Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısının Barok tarzındaki klibi için Berlin’de dans dersleri alan Güneş’in kostümleri Milano’da tasarlandı. Berlin'de 16. Yüzyıl’da inşa edilen Charlottenburg Sarayı’nın Orangerie salonunda, ‘saray daveti’ temasıyla çekilen klipte yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı. Hasan Kuyucu’nun yönettiği klipte yer alan geniş cast’ın kullandığı tüm kostüm ve peruklar da konuya ve dönem konseptine uygun olarak titizlikle hazırlandı.