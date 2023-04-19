10:30 pm ET (0330 UTC) saatinde, #NASAScience Live'ı izleyerek NASA uzmanlarına sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca, önümüzdeki tutulmaların önizlemesini de alabilirsiniz.

Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i engellemesi sonucu meydana gelir. Bu olay, özellikle astronomi meraklıları için büyük bir olaydır ve birçok insan bu nadir olayı izlemek için izleme fırsatı aramaktadır. Ancak, güneş tutulmaları gözlemlenirken, güneş ışınlarına doğrudan bakmak gözleriniz için ciddi zararlar doğurabilir. Bu nedenle, güneş tutulmalarını izlerken, özel güneş gözlükleri veya filtreler kullanmanız şiddetle önerilir.

Güneş tutulmasını gözlemlemek için, bugün Batı Avustralya ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde olmanız gerekiyor. Ancak, herkes NASA'nın sunduğu yayınları takip ederek, güneş tutulmasının keyfini çıkarabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ