Üçay Grup AR-GE Direktörü Volkan Demir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri TÜBİTAK onaylı AR-GE çalışmalarından biri olan “Pv panellerin maksimum verimde çalışması için IOT tabanlı optimize edici (optimizer) sistemin geliştirilmesi” projesi ile güneş panellerinin maksimum verimlilikte çalışmasını sağlayarak, enerji üretimini optimize ettiklerini açıkladı.

İklim krizi, kutuplardan tropik bölgelere kadar dünyamızın her yerini tehdit ediyor. Su kaynakları tükeniyor, aşırı hava olaylarının sıklığı artıyor, ormanlar yanıyor ve yaşanan tüm bu doğal afetler, dünyanın farklı bölgelerinde birçok insanın hayatına mâl oluyor.

Hükümetler, şirketler ve topluluklar harekete geçmek için bir araya geliyor, çeşitli aksiyonlar alınıyor; ancak daha fazlasını yapmak ve daha hızlı aksiyon almak gerekiyor. En önemlisi, iklim değişikliğinin en büyük nedeni olan fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçip, biran önce temiz enerjiye geçilmesi gerekiyor.

“Dünyamızı karbondan arındırmak için en ideal çözüm”

22 Nisan Dünya Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Üçay Grup AR-GE Direktörü Volkan Demir, elektrik üretiminde güneş enerjisinin önemine dikkat çekti:

“Dünya genelinde ki karbon emisyonlarının yüzde 75’ini; kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar oluşturuyor. Bu durumla mücadele etmek yani dünyamızı karbondan arındırmak ve ekosistemi korumak için en ideal çözüm güneş enerjisidir. Çünkü güneş enerjisi, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve bir saatte dünyanın ihtiyacından daha fazla enerji üretebilecek kapasitededir. Fosil yakıtlar gibi çevreye zararlı emisyonlar üretmez. Bu nedenle güneş enerjisi santralleri, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

Ayrıca güneş enerjisi santralleri, elektrik üretimi için kullanılan fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak, ülkelerin enerji maliyetlerini de düşürüyor. Böylece ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını da azaltarak, enerji güvenliğinin artmasına yardımcı oluyor.

Güneş enerjisi santralleri, uzun vadede ekonomik faydalar da sağlıyor. Güneş enerjisi, ücretsiz bir enerji kaynağı olduğu için, güneş enerjisi santrallerinin işletme maliyetleri, diğer enerji kaynaklarına kıyasla daha düşük oluyor.

Sonuç olarak, güneş enerjisi santralleri; sürdürülebilir, temiz, sınırsız ve ekonomik bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi santrallerinin dünya genelinde yaygınlaşması, küresel iklim değişikliği ile mücadelede, doğal kaynakların korunmasında ve enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor.” dedi.

“Üçay Grup olarak, Üçay Mühendislik firmamız ile iş ortaklarımıza; planlamadan tasarıma kurulumdan bakıma kadar oldukça kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Müşterilerimizin bütçesine ve enerji ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz” diyen Volkan Demir, güneş enerjisi santrallerinin geniş bir uygulama alanına sahip olmakla birlikte farklı amaçlar için kullanıldığını belirtti:

“Ticari ve endüstriyel amaçlı kullanımlar; işletmelerin, fabrikaların ve endüstriyel tesislerin, elektrik maliyetlerini azaltarak, kar marjlarını artırır. Aynı zamanda işletmelerin karbon ayak izinin düşürülmesinde önemli rol oynuyor.

Ev sahipleri de güneş enerjisi panellerini kullanarak, evlerinde elektrik üretebilir. Güneş enerjisi santralleri, evlerin elektrik ihtiyacını karşılamaya yardımcı olarak, elektrik faturalarını düşürüyor.

Güneş enerjisi santralleri, tarım sektörü için de olukça önemli. Güneş enerjisi panelleri, tarım makineleri ve ekipmanlarının çalışması için gereken elektriği de sağlıyor. Ayrıca seralarda ve sulama sistemlerinde de kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

Optimizer projesi, enerji üretiminde verimliliği artırıyor

Volkan Demir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte EVREKAA Ar-Ge Merkezi’nde yürüttükleri TÜBİTAK onaylı AR-GE çalışmalarından biri olan “Pv panellerin maksimum verimde çalışması için IOT tabanlı optimize edici (optimizer) sistemin geliştirilmesi” projesi hakkında da önemli bilgiler paylaştı:

“Optimizer sistemini, güneş enerjisi santrallerinde verimliliği ve enerji üretimini artırmak amacıyla tasarladık. Günümüzde kullanılan sistemlerden farklı algoritmaların ve haberleşme protokollerinin kullanıldığı sistem, IOT tabanlı bir yazılım ve donanım ürünüdür.

Optimizer, güneş enerji santrallerinde kullanılan çeşitli bileşenlerin performansını izleyerek, tesisin enerji üretim verimliliğini artırmak için gerekli durumlarda operatörü uyarıyor ve otomatik olarak ayarlamalar yapıyor. Bu bileşenler arasında; güneş panelleri, invertörler, güneş izleme sistemleri yer alıyor.

Yapılan yatırımdan maksimum fayda sağlanması hedefleniyor

Özellikle güneş panellerinin performansı; sıcaklık ve ışık düzeyi ile panel arızaları gibi faktörlerden etkilenebiliyor. Optimizer, bu faktörleri izleyip, güneş panellerinin maksimum verimlilikte çalışmasını sağlayacak sistemsel önlemler alıyor ve gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Bu sayede enerji üretiminin optimize edilmesine destek oluyor. Kısacası yapılan yatırımdan maksimum fayda sağlanması noktasında önemli rol oynuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ