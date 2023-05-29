Güneş gözlüğü sağlığa yararlı mı? Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz? Her güneş gözlüğü gözümüz için uygun mu? Güneş gözlüğü bakımı nasıl olmalı? Detaylar haberimizde...

Güneş gözlüğü sağlığa yararlı mı?

Güneş gözlükleri, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının gözlere olan etkilerini azaltmak için tasarlanmış koruyucu gözlüklerdir. Doğru şekilde kullanıldığında, güneş gözlükleri göz sağlığını korumada önemli bir rol oynayabilir. İşte güneş gözlüklerinin sağlığınız üzerindeki etkileri hakkında bazı bilgiler:

UV Işınlardan Koruma: Güneş gözlükleri, güneşin zararlı UV ışınlarının gözlere ulaşmasını engeller. Uzun süreli maruz kalma, katarakt, pterjium (göz yüzeyinin büyümesi) ve maküler dejenerasyon gibi göz rahatsızlıklarına neden olabilir. UV korumalı gözlükler, gözlerinizi bu tür rahatsızlıklardan koruyarak göz sağlığınızı destekler. Kontrast ve Rengi Geliştirme: Kaliteli güneş gözlükleri, kontrastı artırarak ve renkleri daha canlı hale getirerek görsel netliği iyileştirir. Bu, gözlerinizi daha rahat ve net görmeye yardımcı olur. Göz Yorgunluğunu Azaltma: Güneş ışığına maruz kalmak gözlerin yorulmasına neden olabilir. Özellikle parlak günlerde, gözlerinizi sürekli olarak kısmanız veya çabalamış hissetmeniz gerekebilir. Güneş gözlükleri, gözlerinizi yorucu ışıktan koruyarak rahatlatıcı bir etki sağlar.

Ancak, güneş gözlüklerinin sağlığınıza etkisi için dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar da vardır:

UV Koruması: Güneş gözlüklerinin etkili bir UV koruması olduğundan emin olun. Etiketlerinde "UV400" veya "100% UV koruması" ifadelerini arayın. Bu, gözlüklerin en zararlı UVA ve UVB ışınlarını filtrelediği anlamına gelir. Kaliteli Lensler: Kaliteli lensler, güneş gözlüklerinin performansını artırır. Optik kalitesi yüksek ve polarize edilmiş lensler, daha net bir görüş sağlar ve yansımaları azaltır. Uygun Kullanım: Güneş gözlüklerini doğru şekilde kullanmak önemlidir. Gözlüklerin düşmelerinden veya çizilmelerden kaçınmak için koruyucu bir kılıf kullanın. Ayrıca, güneşin en yoğun olduğu saatlerde (genellikle öğle saatlerinde) gözlük takmanın daha önemli olduğunu unutmayın. Göz Kontrolleri: Güneş gözlükleri göz sağlığınızı korumak için yardımcıdır, ancak düzenli göz kontrolleri de önemlidir. Göz doktorunuz, göz sağlığınızı takip etmek ve herhangi bir sorun tespit etmek için düzenli muayeneler yapmalıdır.

Sonuç olarak, güneş gözlükleri doğru şekilde kullanıldığında göz sağlığınızı koruyabilir ve rahatlatıcı bir görüş deneyimi sağlayabilir. Yüksek kaliteli ve UV korumalı gözlükleri tercih ederek gözlerinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.

Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Güneş gözlüğü seçerken dikkat etmeniz gereken bazı faktörler vardır. İşte gözlük seçerken göz önünde bulundurmanız gereken önemli noktalar:

UV Koruma: Güneş gözlükleri, ultraviyole (UV) ışınlarının zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olmalıdır. Güneş gözlükleri UV ışınlarının en az %99'unu engellemesi gereken UV 400 korumaya sahip olmalıdır. Bu, gözlerinizi güneşin zararlı UV ışınlarından koruyarak katarakt, maküler dejenerasyon ve diğer göz rahatsızlıklarının riskini azaltır. Lens Malzemesi: Güneş gözlükleri çeşitli lens malzemeleri kullanır. En yaygın olanları cam ve plastik lenslerdir. Cam lensler daha dayanıklı ve çizilmeye karşı daha dirençlidir, ancak daha ağırdır. Plastik lensler ise daha hafiftir ve çoğunlukla darbelere karşı daha dayanıklıdır. Lens malzemesi seçimi kişisel tercihlerinize bağlıdır. Lens Renkleri ve Kaplamaları: Güneş gözlüğü lensleri farklı renklerde ve kaplamalarla gelir. Renkli lensler, görsel kontrastı artırabilir ve bazı renklerin daha net görünmesini sağlayabilir. Örneğin, gri lensler renkleri doğal bir şekilde görmenize yardımcı olurken, sarı/kahverengi lensler daha iyi kontrast sunar. Ayrıca, polarize lensler yansımalara karşı koruma sağlar ve gözlerinizi daha rahatlatıcı bir görüntü sunar. Uygunluk ve Rahatlık: Güneş gözlükleri satın alırken, yüz şeklinize ve boyutunuza uygun olanı seçmek önemlidir. Gözlüklerin burun köprüsü ve kulakları rahatsız etmemesi, uygun şekilde oturması ve kaymaması gerekmektedir. Rahatsız edici bir gözlük gün boyu kullanımını zorlaştırabilir. Stil ve Moda: Güneş gözlükleri aynı zamanda bir moda aksesuarı olarak da kullanılır. Tarzınıza ve kişisel tercihlerinize uygun bir gözlük seçmek önemlidir. Farklı çerçeve stilleri ve renkleri arasından seçim yaparak tarzınızı tamamlayan bir gözlük bulabilirsiniz. Marka ve Kalite: Kaliteli bir markadan güneş gözlüğü seçmek, daha iyi yapılmış ve uzun ömürlü bir ürün almanızı sağlar. Kaliteli markalar, daha iyi lens teknolojileri ve dayanıklı çerçeveler sunabilir. Kaliteli bir gözlük, gözlerinizi koruma açısından da daha güvenilir olabilir.

Bunlar, güneş gözlüğü seçimi için dikkate almanız gereken temel faktörlerdir. Göz sağlığınızı korumak ve gözlükten maksimum fayda sağlamak için bu faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Yazın güneş gözlüksüz sokağa çıkmayın

Mevsim değişimi ve havaların ısınmasıyla beraber güneşli günlerin daha yoğun olduğu yaz mevsimine yaklaşıyoruz. Yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine göre üç kat arttığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Ultraviyole ışınların gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve uzun yıllar içinde yaratabileceği hasar en az deri üzerindeki etkileri kadar ciddi bir durum. Ultraviyole ışınlar vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna, konjonktiva tabakasında kanser oluşumu ve piterjium olarak adlandırılan dejeneratif büyümeye, ciltteki güneş yanığının korneadaki karşılığı olan ağrılı fotokeratite ve uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmaya neden olabilir. Gözlere ciddi zarar veren bu ışınlardan korunmak için güneşli günlerde ultraviyole koruyuculu gözlük ya da şapka kullanılmalı” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Sürekli dış ortamda çalışanlar, refraktif cerrahi ya da katarakt cerrahisi geçirmiş olanlar ile retina hastalığı olanlar daha hassas gözlere sahip. Bunun yanında yaz mevsiminde açık alanda daha çok zaman geçiren çocuklar da ultraviyole ışınların tehdidi altında bulunuyor. Şapka takarak ya da kaliteli bir güneş gözlüğü kullanarak güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kurtulmak mümkün” dedi.

Op. Dr. Burcu Usta Uslu güneş gözlüğü için 5 önemli bilgi paylaştı:

Bir gözlüğün ultraviyole koruyucu özelliği taşıması, pahalı olduğu anlamına gelmiyor. Ayrıca gözlük camlarının renginin koyuluğuyla ultraviyole özelliği arasında da ilişki bulunmuyor.

Numaralı saydam gözlük camlarının büyük çoğunluğu da ultraviyole ışınları süzme özelliğini taşıyor.

Gözlük satın alırken kontrol edilmesi gereken en önemli nokta; üretici firmanın ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuk değerleri… İyi kalitede güneş gözlüklerinin çoğu ultraviyole ışınların yüzde 95 ile yüzde 99’unu süzer.

Gökyüzünden gözlere ulaşan ışınlar kadar, çevreden de büyük miktarda ışın yansır. Bu nedenle yanları kapalı ve yüzü saran güneş gözlükleri ışınları engellemede daha sağlıklıdır.

Kontakt lenslerin çoğunluğu ultraviyoleyi süzer. Ancak sadece kapladıkları kornea tabakası ve gözün iç yapılarını koruyan lensler, konjonktiva ve göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine engel olamaz. Bu yüzden kontakt lens kullanıcıları da güneş gözlüğü takmalıdır.

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