Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nin mezuniyet töreni Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde renkli ve coşkulu bir kutlamayla yapıldı. 10 farklı Gündüz Bakımevi’nden öğrenci yakınlarının davetli olduğu törende toplam 184 çocuk mezun oldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi, Gündüz Bakımevi öğrencilerinin mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. Okul öncesi 3-6 yaş arası çocuklara eğitim veren Çocuk Gündüz Bakımevi öğretmenleri yıl boyunca verilen eğitimin sonuna gelerek öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı. En az öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler ise sahnedeki çocuklarını izlerken duygusal dakikalar yaşadı.

PROGRAMIN AÇILIŞINI ÇOCUKLAR YAPTI

Programın açılış konuşmasının öğrenciler tarafından yapıldığı törende, çocukların koro halinde söyledikleri şarkının ardından toplu olarak mezuniyet yemini edildi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bu yıl 38 köy gezdiğine değindi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Oralarda binlerce çocuk var ama okul yok, öğretmen yok. Bunlara şahit oldum. Bu tabi ki çok büyük bir üzüntü ama bir yandan da şimdi sahnedeki çocuklarımızı görünce gurur duyuyorum. Eğitimin önemine değinmemize bile gerek yok. Anadolu’nun her yerinde çocuklarımıza buradaki imkânları sunmalıyız.Sizlerin heyecanı, benim de heyecanım. Gündüz Bakımevlerimiz kadar Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi ve Akademimiz de çok önemli. Sonrasında Yaz Spor Okulları var. Çocuklarımız yaz aylarını kaliteli bir ortamda bir spor dalında alacağı eğitimle geçiriyor. Özgüvenli, eğitimli çocuklar yetiştirmek zorundayız. Bütün hedefimiz o. Özgüvenli bir çocuğu hiç kimse bir yere götüremez. Özgüvenli çocuğa hiç kimse de herhangi bir şey yapamaz.Çocuklarımızla iletişim kurmayı bilmeliyiz. O beklentisini zaten size bir şekilde söylüyor” dedi. Başkan Genç konuşmasının sonunda Gündüz Bakımevi bağışçılarına teşekkür etti. Programın sonunda keplerini atan öğrenciler rengarenk balonların arasında gönüllerince dans ederek mezuniyetlerini kutladılar.