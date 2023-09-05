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Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri yeni eğitim öğretim yılına bir hafta kala 3-6 yaş arası çocuklar için oryantasyon sürecine başladı. Bu yıl ilk kez Sarıyer Belediyesi ‘Çocuk Gündüz Bakım Evi’ne kayıt yaptıran minik öğrenciler gün içerisinde birkaç saatlik oryantasyon süreci ile tam günlük eğitime hazırlanıyor.

Okulun ilk günleri hiç şüphesiz çocukların ve ebeveynlerin çok farklı duygular yaşamalarına sebep olur. Çocuklar yeni bir ortama giriyor olmaktan dolayı kaygı, heyecan, korku duyabilirler. Ebeveynler ise bu yeni başlangıçta çocuklarının güvende olup olmadıkları konusunda haklı endişelere kapılabilirler. Sarıyer Belediyesi de her iki tarafın bu süreci en iyi şekilde atlatılabilmesi için alanında uzman eğitmenler tarafından yürüttüğü oryantasyon sürecine oldukça önem veriyor.

VELİLER DE ÖĞRENCİLER DE ÇOK MUTLU

Bu yıl yeni merkezleri de bünyesine katarak şube sayısını 11’e çıkaran Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevleri yeni öğrencileriyle eğitime başladı. Okullara ebeveynleri eşliğinde gelen minik öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı. Sınıflarında kendileri için hazırlanan balonlarla ve süslemelerle karşılaşan öğrenciler heyecanlı anlar yaşarken, velileri ise onları dışarıda bekledi. Özellikle bu yıl ilk kez kayıt yaptıran miniklerin heyecanları görülmeye değerdi. Öğrenciler 2 hafta boyunca yarım günlük oryantasyon sürecine devam edecek. Bu süreçte çocukların okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Çocuklarının ilk okul deneyimlerinde yanlarında olan veliler de bu süreçte yöneticilerle yakın ilişki içerisinde olduklarını ifade ederek ilk oryantasyon gününün hem çocuklar için hem de kendileri için verimli geçtiği bilgisini verdi.