28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ziyaretler sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Yapılan görüşme sonrası kamera karşısına geçen Numan Kurtuluş ve Özdağ'a 'Havalimanında oy kullanma işlemi sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın soruya Arapça cevap vermesi' sorusu soruldu.

KURTULMUŞ, GÖRMEDEN YORUM YAPAMAM CEVABINI VERDİ

Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ'a, havalimanında oy kullanma işlemi sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın soruya Arapça cevap vermesi sorusuna Kurtulmuş 'videoyu izlemediğini bir görüntü üzerinden yorum yapılmasının doğru olmayacağını belirtti.

ÜMİT ÖZDAĞ: TÜRKÇE BİLMEYEN İNSANLAR SEÇMEN OLDU

Daha sonra aynı soruya cevap veren Özdağ ise, videoyu izlediğini hatta paylaştığını belirten Özdağ yaptığı açıklama basın toplantısına damga vurdu. Özdağ sonrasında ''Türkçe bilmeyen insanların seçmen olduğunu biliyoruz. Hatta Afganistan'da doğmuş ve Türk vatandaşı olan kişilerin oy kullandığını gördük. Vatandaşlık verilen herkes 10 sene geçmeden, Türkçe'yi öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın, gayri menkul satışıyla vatandaşlık verilmesin. Tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın açıklamaları sırasında Numan Kurtulmuş'un yüzünün asılması kameralar tarafından kaçmadı.