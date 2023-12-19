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Ziraat Bankasıyla Yeni Yıla Faizsiz Konut Kredisi! 550.000 TL İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2023

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Ziraat Bankasıyla Yeni Yıla Faizsiz Konut Kredisi! 550.000 TL İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2023
Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olmanın ayrıcalığını yaşayın! 500 bin TL'ye kadar avantajlı kredi imkanları ve düşük faiz oranlarıyla hayalinizdeki eve bir adım daha yaklaşın. Hemen başvurun, konut sahibi olmanın keyfini Ziraat Bankası ile yaşayın!

Yılbaşına sayılı günler kala, bankaların Aralık ayı kampanyaları göz kamaştırıyor. Ziraat Bankası, devasa bir kampanya ile dikkat çekerek 500.000 TL kredi imkanını duyurdu. Günümüzde konut sahibi olmak neredeyse bir hayal gibi görünse de, faiz oranlarındaki artışlar ev sahipliğinin maliyetini artırırken, bankalar çeşitli avantajlar sunarak bu süreci kolaylaştırıyor.

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Yüksek Faizlere Son: Ziraat Bankası Konut Kredisi Kampanyaları

TCMB'nin para politikaları doğrultusunda kredi faizlerini artırma kararı, özellikle kredi kullanan ve kredi kartı borcu olan kesimi olumsuz etkiliyor. Ancak, Aralık ayının sonuna yaklaşırken bankalar, vatandaşlara yönelik çekici fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, özellikle konut kredisi kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası, çeşitli konut kredisi paketleri sunmaktadır. En az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek kullanabileceği ortak konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olmak artık daha kolay. Kampanya kapsamında üst limit 500 bin TL ve vade süresi 120 ay olarak belirlenmiştir.

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Kredi Faizleri ve Konut Kredi Şartları

Konut kredi faizleri günümüzde yüksek seyretmektedir. Politika faizlerindeki artışlar, konut kredi faizlerini ortalama olarak %4 - %4,5 seviyelerine çıkarmaktadır. Artan konut fiyatları ve faiz oranlarındaki yükseliş, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ancak, Ziraat Bankası ortak konut kredisi kampanyası, bu zorlukları aşmak için birçok fırsat sunmaktadır.

Konut Kredisi Alma Şartları

Ziraat Bankası tarafından sunulan kampanya, 2 ila 5 kişinin bir araya gelerek ortaklaşa kredi kullanmasına olanak tanımaktadır. Temel şart ise her bireyin düzenli bir gelire sahip olmasıdır. 500.000 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda, maksimum kredi tutarı SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değere göre belirlenmektedir.

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Ödeme Kolaylığı: Ziraat Bankası 500 Bin TL Kredisi

Faiz oranlarındaki artış nedeniyle ortaklaşa çekilebilen Ziraat Bankası kredisinin geri ödeme planı, belirlenen faiz oranı olan %3,59 ile %3,89 arasında değişmektedir. Aylık taksit miktarı ise 18 bin 214 TL'ye denk gelmektedir. Yeni yıla Ziraat Bankası'nın avantajlı konut kredisi kampanyalarıyla adım atın, ev sahibi olmanın keyfini çıkarın.

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