Ziraat Bankası'nın Özel Tatil Kampanyası: TatilBudur İşbirliğiyle Tatil Keyfi

Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek özel bir kampanya ile geliyor. Bu kampanya, TatilBudur işbirliğiyle gerçekleştiriliyor ve her müşteriye 2.500 TL'ye kadar hediye sunuyor. Tatil yapmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu kampanya, özellikle Bankkart kredi kartı veya banka kartı kullanıcıları için büyük avantajlar sunuyor. TatilBudur'da yapılacak alışverişlerde, Bankkart Lira kazandıran bu kampanya, müşterilere çeşitli kazançlar sağlıyor. İşte kampanya hakkındaki detaylar...

Ziraat Bankası'nın Özel Tatil Kampanyası

Bu özel kampanya kapsamında, TatilBudur'da yapılacak alışverişlerde müşterilere özel hediyeler sunuluyor. Kampanya, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile katılım sağlama seçenekleri sunuyor. Kampanya şartlarına göre, TatilBudur'da tek seferde 12.500 TL ile 19.999 TL arasında yapılacak peşin veya taksitli alışverişe 1.000 TL, 20.000 TL ile 27.499 TL arasındaki alışverişe 1.750 TL, ve 27.500 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlere ise 2.500 TL Bankkart Lira hediye ediliyor.

Tatil Bütçenize Katkı

Bu kampanya ile müşterilere ekonomik bir tatil fırsatı sunuluyor ve alışverişlerine değerli hediyeler eklemeleri teşvik ediliyor. Tatil yapmayı düşünenler için büyük bir avantaj sağlayan bu kampanya, hem Ziraat Bankası müşterilerini hem de TatilBudur işbirliğini avantajlı bir şekilde bir araya getiriyor. Müşteriler, yapacakları alışverişlerden elde ettikleri Bankkart Lira ile tatil bütçelerine ek katkı sağlayarak daha uygun fiyatlı ve keyifli bir tatil deneyimi yaşama şansına sahipler. Bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği belirtiliyor. Tatil yapma planları olan herkes, bu kampanyadan faydalanarak hem TatilBudur'un avantajlarından yararlanabilir hem de Ziraat Bankası tarafından sunulan bu özel hediyelerle tatil bütçesini daha dostça bir seviyeye çekebilir. Ancak kampanya detaylarını dikkatlice inceleyerek ve belirtilen süre içinde başvuruda bulunarak bu fırsattan tam anlamıyla yararlanmak önemlidir.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Kampanyadan faydalanmak için SMS ile TATILBUDUR yazıp 4757'ye göndermek yeterli. Kampanya, 6-31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olup, kazanılan Bankkart Liraları 07 Kasım 2023'te yüklenecek ve 15 Aralık 2023'e kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liraları ise 16 Aralık 2023'te geri alınacak.

Kampanya detaylarına göre, Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliği ile TatilBudur'da belirli limitlerde yapılan alışverişlere özel ödüller verilecek. Kampanya müşteri bazında düzenlenmiş olup, bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ödül kazanabilecek ve kampanya dönemi boyunca en fazla 2.500 TL Bankkart Lira kazanma limitine sahip olacak. Katılım sağlamayan müşterilerin kampanyadan yararlanamayacağı belirtilirken, Bankkart Liraları, Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişler sonrasında kazanılacak ve 07 Kasım 2023 tarihinde yüklenecek.

Kampanya, asıl kart sahiplerine yönelik olduğundan, asıl kart sahibinin katılım sağlamaması durumunda kampanyadan yararlanılamayacak. Kampanya, ekonomik tatil planları yapmak isteyenlere çeşitli avantajlar sunuyor ve müşterilere harika bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Önemli Detaylar ve İstisnalar

Bankkart Lira kampanyası kapsamında önemli bilgiler bulunmaktadır. Kampanya uçak bileti alımlarını içermemektedir, yani uçak biletleri kampanyaya dahil değildir. Kampanya, asıl kart sahiplerinin bireysel kartlarıyla gerçekleştirdikleri harcamaları kapsamaktadır. Ek kartlarla yapılan harcamalar ise asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler ile ön provizyon işlemleri, kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek olan işlemler arasında bulunmaktadır. Yani, bu özel kartlar ve işlemler kampanyaya dahil edilmemiştir.