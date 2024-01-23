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Ziraat Bankası'nın Müşterilerine Özel 3000 TL İade Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar

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Ziraat Bankası'nın Müşterilerine Özel 3000 TL İade Fırsatı! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankası'nın müşterilerine özel kampanyası ile tatil alışverişlerinizde avantajlı fiyatlar ve Bankkart Lira kazanma fırsatını kaçırmayın! 15-35 bin TL arasında alışveriş yapanlar, 1000 TL ile 3000 TL arasında geri ödeme kazanabilirler. Kampanyaya katılın, finansal avantajların tadını çıkarın!

Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya düzenleyerek finansal açıdan cazip avantajlar sunmaktadır. Bu kampanya, belirli şartları karşılayan müşterilere 3000 TL'ye kadar geri ödeme imkanı sağlamaktadır.

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Kampanyanın Detayları ve Katılım Koşulları

Ziraat Bankası müşterilerinin, Touristica'dan Bankkart ile yapacakları alışverişlerde geçerli olan kampanya, belirli tutarlarda alışveriş yapan müşterilere çeşitli avantajlar sunmaktadır. Tek seferde 15 bin TL ile 24 bin 999 TL arasında alışveriş yapan müşteriler 1.000 TL, 25 bin TL ile 34 bin 999 TL arasında alışveriş yapanlar 2.000 TL, ve 35 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 3.000 TL Bankkart Lira kazanma şansına sahiptirler.

Geri Ödeme Kampanyasından Yararlanma Yolları

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, başvurularını banka şubeleri, internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilirler. Kampanyaya katılım için öncelikle kayıt olunması gerekmektedir. Kampanya, Ocak ayının sonuna kadar devam edecektir.

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Tatil Sezonu için Mükemmel Zamanlama

Okulların kapanması ve tatil planlarının başlamasıyla birlikte aileler tatil hazırlıklarına başlamaktadır. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, tatil sezonunda müşterilere ek bir finansal avantaj sunarak mükemmel bir zamanlama ile gelmektedir.

Müşterilere Sağlanan Finansal Avantajlar

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası sadece finansal destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda alışveriş deneyimini zenginleştirmektedir. Bankkart kullanıcıları, bu kampanya sayesinde alışverişlerini daha avantajlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerine mali destek sunmanın yanı sıra alışveriş deneyimlerini daha keyifli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Müşteriler, bu fırsatı değerlendirerek alışverişlerini daha avantajlı koşullarda gerçekleştirebilirler.

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