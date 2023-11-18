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Ziraat Bankasından Sıfır Araç Sahibi Olmak İsteyen Vatandaşlara 450.000 TL Faizsiz Taşıt Kredisi! İşte Detaylar...

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Ziraat Bankasından Sıfır Araç Sahibi Olmak İsteyen Vatandaşlara 450.000 TL Faizsiz Taşıt Kredisi! İşte Detaylar...
Ziraat Bankası'nın avantajlı taşıt kredisi ile hayalinizdeki araca sahip olun! Yüzde 3,95 faiz oranı ve 400.000 TL'ye kadar kredi imkanıyla tasarruf edin. Başvurunuzu yapın, aracınıza hızlı ve kolay bir şekilde sahip olun!

Taşıt kredisi kullanımı, gün geçtikçe artan bir ihtiyaç haline gelirken, Ziraat Bankası müşterilerine sunduğu cazip taşıt kredisi teklifiyle dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası'nın Avantajlı Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası, otomobil sahibi olmayı düşünen müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. Banka, 400 Bin TL'ye kadar olan taşıt kredisi için son derece cazip şartlar sunmaktadır. Bu teklif, özellikle artan araç fiyatlarıyla başa çıkmak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

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Ekonomik Ödeme Koşulları ve Maliyet Avantajı

Ziraat Bankası tarafından sağlanan taşıt kredisi, maliyet avantajıyla öne çıkıyor. Müşteriler, aylık yüzde 3,95 faiz oranı ile taşıt kredisinden faydalanabiliyorlar. Bu oran, diğer bankalara göre rekabetçi bir seviyede bulunarak müşterilere önemli bir tasarruf imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası 400.000 TL Taşıt Kredisi Detayları

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu taşıt kredisi, özellikle 2. el araç alımlarını kolaylaştırıyor. Aylık %3,95 faiz oranıyla hesaplandığında, aylık taksitler 24.594,47 TL olarak belirleniyor. Bu koşullar altında, toplam ödeme miktarı 887.400 TL'ye ulaşıyor. Ziraat Bankası'nın bu avantajlı teklifi, taşıt almayı planlayan bireyler için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi, bireylerin yeni veya ikinci el araç sahibi olabilmeleri için bankalar tarafından sunulan özel bir finansman türüdür. Genellikle, kredi miktarı aracın değerine göre belirlenir ve geri ödeme planı, faiz oranları ve ödeme süresi, kredi veren bankanın şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Taşıt Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Taşıt kredisi başvurusu yaparken, bankalar genellikle aşağıdaki belgeleri talep eder:

  • Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi kimlik belgesi
  • Gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi beyannamesi gibi)
  • İkametgah belgesi
  • Alınacak aracın proforma faturası veya ruhsat fotokopisi

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Bu belgeler, başvurunuzun hızlı ve sorunsuz bir şekilde işleme alınmasını sağlamak adına önemlidir. Ziraat Bankası, taşıt kredisi başvurularında müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla gerekli belge teminini basitleştirmiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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