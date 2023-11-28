Ziraat Bankasından Müşterilerine 2.750 Bankkart Lira Hediye! Başvuru Şartları ve Detaylar

Ziraat Bankası'nın düzenlediği kampanya ile ilgili son haberlere göre, Touristica üzerinden yapılan 30.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlere katılan ve kampanya koşullarını sağlayan müşterilere net 2.500 TL Bankkart Lira hediye edileceği belirtilmiştir. Kampanya 30 Kasım, saat 23.59'da sona erecektir.

Bankanın resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre, alışveriş tutarına bağlı olarak hediye para miktarı şu şekilde belirlenmiştir:

15.000 TL - 19.999 TL arası alışverişe: 1.000 TL Bankkart Lira

20.000 TL - 29.999 TL arası alışverişe: 2.000 TL Bankkart Lira

30.000 TL ve üzeri alışverişe: 2.500 TL Bankkart Lira

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla başvuru yapabilirsiniz. SMS ile katılım için "TOURISTICA" yazıp 4757'ye SMS göndermeniz gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak için asıl kart sahibinin başvuru yapması gerekmektedir.

Bankkart POS cihazları üzerinden yapılan alışverişlerin kampanyaya dahil olduğu ve kazananlara yapılan ödemelerin 7 Aralık tarihinde gerçekleşeceği, bu ödemelerin 15 Ocak 2024 tarihine kadar kullanılabileceği ifade edilmiştir. Kullanılmayan Bankkart Liralarının 16 Ocak 2024 tarihinde geri alınacağı belirtilmiştir. Kampanya koşulları ve detayları için resmi açıklamalara başvurmanız önerilir.