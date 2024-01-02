Ziraat Bankasından Çiftçilere Mazot Yardımı Müjdesi! Bu Ay Çiftçilere Tam 5.650 TL Ödeme Yapılacak

Ziraat Bankası, tarım sektöründeki çiftçilere 2024 yılında hazine destekli traktör alımları için sunulan kredi fırsatlarını genişleterek yeni bir dönem başlatıyor. Bu kapsamlı güncellemeler, çiftçilere daha fazla seçenek sunmanın yanı sıra tarım sektörünün modernizasyonuna önemli bir katkıda bulunuyor.

Hazine Destekli Traktör Kredilerindeki Önemli Değişiklikler

Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de duyurulan önemli bir kararla hazine destekli traktör alım kredilerinin üst limitini artırdı. 2024 yılı itibarıyla, traktör kredi üst limiti 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Bu artış, çiftçilere daha değerli traktör modellerini finanse etme imkanı sağlayarak tarım sektörünün gelişimine destek olmayı hedefliyor.

Ekonomik Alım İmkanlarına Yönelik Faiz İndirimleri

Yapılan düzenlemelerle birlikte dikkat çeken bir diğer nokta ise faiz indirimleri. Mevcut faiz indiriminin yanı sıra, yerli üretim traktör alımları için ek yüzde 25, birinci derecedeki tarımsal örgütlerin alımları için ise yüzde 10 ek faiz indirimi uygulanacak. Bu sayede çiftçiler, traktör alımlarında önemli ekonomik avantajlar elde edecekler.

Yüzde 60'a Varan Toplam Faiz İndirim Oranları

Yapılan düzenlemelerle birlikte en yüksek faiz indirim oranı yüzde 60'a ulaştı. Çiftçiler, hazine destekli traktör kredilerinden en iyi şekilde faydalanarak tarım araçlarına daha uygun koşullarla sahip olabilecekler. Bu avantajlar, çiftçilere ekonomik açıdan cazip seçenekler sunarak tarım sektörünü güçlendirmeyi amaçlıyor.