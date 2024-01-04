Ziraat Bankasından 1 Milyon TL Faizsiz Konut Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar Az Önce Açıklandı

Ziraat Bankası, konut kredisi avantajlarında bir devrim başlatarak 7.670 TL aylık taksitle 1 milyon TL'lik konut kredisi kampanyasını başlattı. Özellikle kredi çekmek isteyenler için heyecan verici bir gelişme olan bu kampanya, konut kredisi faiz oranlarının yükselmesiyle mücadele etmek isteyenlere bir nefes aldırıyor.

Ortak Konut Kredisi İle Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Konut kredisi çekmek isteyenlerin ödemelerde zorlanmaması için Ziraat Bankası, ortak konut kredisi kampanyasıyla çığır açıyor. Bu özel kampanya, gelir beyanı yüksek olan 2 ila 5 kişinin bir araya gelerek konut alımlarını kredilendirme imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında yapılan açıklamada, "Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" denilerek detaylar paylaşıldı.

Başvuru Şartları ve Güncel Kredi Faiz Oranları

Ortak konut kredisi başvurusu yapmak isteyenlerden istenen şartlar şu şekildedir:

Ortaklardan birinin düzenli geliri olmalıdır.

Minimum 2, maksimum 5 kişinin başvuru yapması mümkündür.

Kredi faiz oranları ise BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir. Ayrıca, krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilirken şubelerce ek teminat talep edilebilmektedir.

Konut Kredisi Hesaplama Tablosu ile Ödemelerinizi Kontrol Edin!

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranı yüzde 3.79 olarak açıklanırken, 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı 38 bin 341 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, 5 kişi ortak bu krediyi çekmesi durumunda aylık taksit tutarı sadece 7.670 TL olarak gerçekleşecektir. Bu avantajlı hesaplamalar, ev sahibi olma hayalinizi daha yakın kılacak!

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel konut kredisi kampanyasıyla hayalinizdeki eve daha hızlı ve uygun şartlarda sahip olabilirsiniz. Ortak konut kredisi imkanlarıyla, ödemelerinizi daha rahat ve uygun taksitlerle gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı hemen yaparak, konut sahibi olmanın keyfini çıkarın!