Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi İle Ev Sahibi Olma Fırsatı! İşte Detaylar...

Ev sahibi olmak artık hayal değil! Yükselen kredi faiz oranları ve konut fiyatlarına karşı Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi ile rahat bir nefes alabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyasıyla ilgili detaylar:

Konut Kredisi Hesaplama: Ziraat Bankası Yüzde 3,79 Faiz Oranı İle!

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 3,79 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor. 1 milyon TL konut kredisi için aylık taksit tutarı 38,341 TL olarak hesaplanıyor. Ancak, bankanın başlattığı özel kampanya ile 5 kişi aynı konut kredisini çekerse, aylık taksit tutarı sadece 7,669 TL'ye düşüyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, şubelerine başvuru yapabilirsiniz. Onay alındıktan sonra, kullanılacak kredi miktarını 2 ila 5 kişi arasında paylaşabilirsiniz. Bu sayede taksit ödemelerinizde esneklik sağlanırken, kredi onayınızı almak da daha kolay hale geliyor.





Ortak Konut Kredisi Avantajları

Ziraat Bankası, ortak konut kredisi ile birlikte birden fazla kişinin gelir beyanını kullanarak yüksek tutarlarda kredi çekme imkanı sunuyor. Bu avantajlı kampanya ile ev sahibi olmak hem daha uygun hem de daha kolay!

Artık Ziraat Bankası ile konut sahibi olmak hayal değil. Ortak konut kredisi ile birlikte düşük aylık taksitlerle evinizin anahtarını alabilirsiniz. Başvurunuzu yapın, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla ev sahibi olmanın tadını çıkarın!