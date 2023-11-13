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Ziraat Bankası Kasım Ayı Kampanyaları: Market Alışverişinde Fırsatlar Sizi Bekliyor

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Ziraat Bankası Kasım Ayı Kampanyaları: Market Alışverişinde Fırsatlar Sizi Bekliyor
Ziraat Bankası'nın Kasım Ayı Kampanyası ile market alışverişlerinizde avantajlı fiyatlar sizi bekliyor! Bankkartınızla yapacağınız alışverişlerde toplamda 400 TL'ye kadar bankkart lira kazanma şansını kaçırmayın. Detaylar için hemen Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edin!

Kasım ayıyla birlikte market alışverişi düşünen vatandaşlar, Ziraat Bankası'nın sunduğu avantajlı kampanyaları değerlendirmek için araştırmalara başladılar. Bankalar, farklı sektörlerde olduğu gibi market alışverişlerinde de geçerli olan kampanyalarını detaylı bir şekilde vatandaşlara sunuyor. İşte bu bağlamda, Ziraat Bankası müşterileri, kasım ayındaki fırsatları yakından takip ediyorlar.

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Ziraat Bankası Bankkart Lira Kampanyası Detayları

1 Kasım'da başlayan ve 30 Kasım'a kadar devam edecek olan Ziraat Bankası Bankkart Lira Kampanyası kapsamında, bankkart ile anlaşmalı marketlerde, bakkallarda, kasaplarda, manavlarda ve şarküteri işyerlerinde tek seferde 750 TL ve üzeri her alışverişe 40 TL olmak üzere toplamda 400 TL bankkart lira sunulacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, bankkart mobil veya bankkart.com.tr üzerinden kolayca katılım sağlayabilirler. SMS ile katılmak isteyenler ise MARKET400 yazıp 4757’ye SMS gönderebilirler. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil edilmese de, kampanyadan yararlanabilmek için alışveriş öncesinde katılım sağlanması gerekiyor.

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Ziraat Bankası Kasım 2023 Güncel Kampanyalar

30 Kasım'a kadar geçerli olan kampanya süresince market alışverişi yapacak olan Ziraat Bankası müşterileri, 400 TL'ye kadar bankkart lira kazanma şansına sahiptir. Bu süreçte, Ziraat Bankası'nın güncel fırsatlarına dair yapılan araştırmalar da önem kazanıyor. Market alışverişiyle ilgili detaylı bilgilere ve kasım ayındaki güncel kampanyalara ulaşmak isteyenler, Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde bulunan kampanyalar bölümünü ziyaret edebilirler. Gelecek dönemde, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kampanyalara ilişkin yapılan açıklamaları takip etmeyi unutmayın. Ekonomik alışverişin keyfini Ziraat Bankası ile çıkarın!

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