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Ziraat Bankası Kartı ile 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde 600 TL Hediye! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

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Ziraat Bankası Kartı ile 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde 600 TL Hediye! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı
Ziraat Bankası'nın yeni yıl kampanyasıyla alışveriş keyfini artırın! Bankkartınızla anlaşmalı iş yerlerinde yapacağınız alışverişlerde 40 TL'ye kadar geri ödeme fırsatını kaçırmayın. Mobil uygulama veya bakkart.com.tr üzerinden kolayca katılın. Yılın sonuna kadar süren bu kampanya ile ek avantajları değerlendirin!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, Ziraat Bankası devi de fırsat dolu kampanyalarını duyurdu. Bu kampanya, sadece ürün ve hizmetlere ek ödemeler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda alışverişlere özel desteklerle dikkat çekiyor. Genel olarak 2023 kampanyalarının sona erdiği Aralık ayının ardından, Ziraat Bankası, 1 Ocak'ta başlayan ve resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka, belirli sektörlerde yapılan alışverişlere ek ödeme fırsatları sunuyor.

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Ziraat Bankası Yeni Yıl Kampanyası Detayları

Ocak ayının başında başlayan bu kampanya, 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Anlaşmalı market alışverişlerinizde ise toplamda 400 TL'ye varan ödeme yapma şansına sahipsiniz.

Ziraat Bankası 400 TL Kampanyası

Ziraat Bankası, bankamatik kartı ve kredi kartı olarak kullanılan bankkart ile anlaşmalı bakkal, market, manav ve şarküteri alışverişlerinde her 750 TL ve üzeri harcamada 40 TL geri ödeme yapacak. Bu kampanyadan toplamda 400 TL'ye kadar geri ödeme alma imkanını kaçırmayın.

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Ziraat Bankası Market Kampanyası

Market sektöründe başlayan bu kampanya kapsamında kazanılan ödüller, bankkart üzerinden lira olarak hesaplara aktarılıyor. Kampanya 1 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak 2024'e kadar devam edecek. Ancak, kampanyaya katılmadan önce alışveriş yapmadan önce kampanyaya dahil olmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası mobil uygulaması ve bakkart.com.tr üzerinden kolayca kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca, SMS aracılığıyla "market" yazıp 47 57'ye SMS göndermek de yeterli olacaktır. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, üye iş yerlerinden tek seferde yapılan 750 TL ve üzeri her alışverişe 40 TL olmak üzere toplamda 400 TL'ye kadar geri ödeme yapılacaktır. Bu avantajları değerlendirerek alışverişlerinizde ek kazanç elde edebilirsiniz.

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