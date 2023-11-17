Ziraat Bankası Kartı Harcamalarınıza O Markette Yüzde 50 İndirim Fırsatı!

Bankkart'ınızın kredi kartı veya banka kartı özellikleriyle Touristica alışverişlerinizde özel bir kampanya sizi bekliyor. 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu fırsatla, belirli tutarları aşan alışverişlerinize özel Bankkart Lira kazanma şansı elde edeceksiniz.

Kampanya Detayları:

15.000 TL-19.999 TL Arası Alışverişler: 1.000 TL Bankkart Lira

1.000 TL Bankkart Lira 20.000 TL-29.999 TL Arası Alışverişler: 2.000 TL Bankkart Lira

2.000 TL Bankkart Lira 30.000 TL ve Üzeri Alışverişler: 2.500 TL Bankkart Lira

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile başvurabilirsiniz. Katılım için "TOURISTICA" yazıp 4757'ye SMS göndermeniz yeterlidir.

Kazanılan Bankkart Liraları 7 Aralık'ta Yüklenecek!

Kazandığınız Bankkart Liraları 07 Aralık 2023 tarihinde yüklenecek ve 15 Ocak 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan Bankkart Liraları 16 Ocak 2024 tarihinde geri alınacaktır.

Unutmayın, kampanyadan yararlanmak için alışverişlerinizi Bankkart POS cihazlarından yapmalısınız. Ayrıca, kazanılan Bankkart Liralarını Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanabilirsiniz.

Kampanya Bilgileri ve Katılım Şartları:

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilir.

Bir müşteri kampanya dönemi boyunca en fazla 2.500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Ek kartlarla yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.





Kimler Yararlanabilir?

Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahipleri, hem kredi kartı hem de banka kartı özellikleriyle kampanyadan faydalanabilir.

Eğer kampanya kapsamındaki işlemleriniz kampanya sonrasında iptal veya iade edilirse, verilen Bankkart Liraları geri alınacaktır.