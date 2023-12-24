Ziraat Bankası İle Yeni Yıla Dertsiz Tasasız Girme Fırsatı! 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi

Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanı onaylı düşük faizli borç kapatma kredisi ile yeni bir finansal rahatlama kampanyasına öncülük ediyor. Yeni yıl öncesinde borç yükünden kurtulmak ve 2024'e borçsuz girmek isteyenler için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsat kaçırılmayacak nitelikte. İşte detaylar...

Kampanya Detayları ve 150.000 TL'lik Destek

Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük ve köklü bankalarından biri olarak 2023'e doğru adım adım ilerliyor ve borçları olan vatandaşları rahatlatmak adına güçlü bir kampanyaya imza atıyor. Yeni kampanya kapsamında, borçlu olanlara tam 150.000 TL'lik borç kapatma kredisi desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Talimatıyla Harekete Geçildi

Cumhurbaşkanı talimatıyla harekete geçen Ziraat Bankası, yılbaşından önce vatandaşları borç yükünden kurtarmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Bu kapsamda, nakit ihtiyacı olan ve borcunu kapatmak isteyenlere iki farklı kredi çeşidi sunuluyor.

Borç Kapatma ve Borç Transfer Kredisi

Yeni yıl öncesinde Ziraat Bankası, borç kapatma ve borç transfer kredisi ile müjdeli bir haber veriyor. Borcu olan vatandaşlar, Ziraat Bankası'na başvurarak 150.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabilecekler. Ayrıca, başka bankalara birikmiş borcu olanlar, tek bir çatı altında toplamak istediklerinde yine Ziraat Bankası'na başvurarak 150.000 TL'lik borç transfer kredisi alabilecekler.





Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık

Ziraat Bankası tarafından sağlanan borç kapatma ve borç transfer kredisi için başvurular 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar, Ziraat Bankası şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Borç Kapatma Kredisi Şartları

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi şartları da belirlendi. Düzenli bir gelire sahip olmak ve bankaların kara listesinde bulunmamak en önemli şartlardan biridir. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin 18 yaşından büyük olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası'nın bu avantajlı kampanyasına katılmak isteyenler, son başvuru tarihi olan 31 Aralık'ı unutmamalı ve bu tarihe kadar başvurularını gerçekleştirmelidirler. Bu sayede ödemelerini alabilirler.