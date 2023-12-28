Ziraat Bankası İle Ev Sahibi Olma Fırsatı: Ortak Konut Kredisi Kampanyası Detayları

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası, kredi kampanyalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde yükselen faiz oranları ve kredi limitleri, ev sahibi olmak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Ancak Ziraat Bankası, bu zorlukları aşmak isteyenlere özel bir çözüm sunuyor.

Kredi Onayı Zorluğu Çekenler İçin Ortak Konut Kredisi Müjdesi!

Ev sahibi olmak isteyen ancak kredi onayı almakta zorlanan ve yüksek tutarlı krediyi ödemekte güçlük çeken bireyler için düzenlenen kampanya, büyük ilgi görüyor. Bu kampanya ile bir evi beş kişi ortak alabilir veya satın alınan ev için kullanılan krediyi beş kişi ortak ödeyebilir. Bu sayede bölünen taksitler, ödeme kolaylığı sağlıyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası Nedir?

Kamu bankaları, uygun faiz oranlarıyla nakit ihtiyaçlarına destek olmaya devam ederken Ziraat Bankası, ortak konut kredisi paketiyle dikkat çekiyor. Bu paket kapsamında müşterilere, beş kişiye kadar kredi çekme imkanı sunuluyor. Banka, en az iki en fazla beş kişi ile ortak kredi kullanma imkanı sunduğunu belirterek, "Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın" diyor.

Kampanya Koşulları Neler?

Düzenli geliri bulunan en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut alımları kredilendirilebiliyor. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümü krediyi kullanabilir. Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen raporundaki değerine göre belirlenmektedir. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir ve gerekli görülmesi halinde ek teminat istenebilir.

Ziraat Bankası 500.000 TL Kredi Hesaplama Tablosu!

Ziraat Bankası'nın güncel konut kredisi faiz oranı yüzde 3,89 olarak uygulanırken, kredinin aylık taksit tutarı 19.651 TL. Ortak konut kredisi çekenler için ise bu tutar beş kişi tarafından paylaşıldığında aylık 3.930 TL'ye düşüyor.

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere uygun ödeme koşullarıyla destek olmaya devam ediyor. Ortak konut kredisi kampanyası ile ev sahibi olma hayalinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.