Ziraat Bankası Eylül 2023 Kampanyası: Ev Tekstili ve Züccaciye Alışverişlerinize Özel Fırsatlar

Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşırken, Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu harika fırsatları öğrenme zamanı geldi. Bu yazımızda, 1 Eylül'den 30 Eylül'e kadar devam edecek olan Ziraat Bankası Eylül 2023 kampanyasının detaylarına odaklanacağız. Bu kampanya, ev tekstili ve züccaciye alışverişlerinizde cebinizi rahatlatacak bir fırsat sunuyor.

Bankkart ile Alışveriş Yapın, 200 TL Bankkart Lira Kazanın!

1-30 Eylül tarihleri arasında, Bankkart'ınızı kullanarak bankkart anlaşmalı ev tekstili ve züccaciye iş yerlerinden tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Bu alışveriş sizi 100 TL değerinde bankkart lira ile ödüllendirecek. Ayrıca, toplamda 200 TL bankkart lira kazanma şansını elde edeceksiniz. Bu muhteşem fırsattan yararlanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Bu büyük fırsattan yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bankkart ile Alışveriş Yapın: 1-30 Eylül tarihleri arasında, Bankkart'ınızı yanınıza alarak bankkart anlaşmalı ev tekstili ve züccaciye iş yerlerine gidin. 2000 TL ve Üzeri Alışveriş Yapın: Tek seferde 2000 TL veya daha fazla tutarında alışveriş yapın. Bu tutarı aştığınızda, 100 TL bankkart lira kazanmaya hak kazanırsınız. Kazandığınız Liraları Kullanın: Kazandığınız bankkart liralarını bir sonraki alışverişinizde veya ödemelerinizde kullanabilirsiniz. Bu, cebinizi rahatlatacak harika bir fırsat!





Kampanya Başvuruları Nereden Yapılır?

Ziraat Bankası'nın bu muhteşem kampanyasından yararlanmak istiyorsanız, başvurularınızı Bankkart mobil uygulaması veya bankkart.com.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, kazandığınız bankkart liralarını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ekim ayı yaklaşırken, eylül ayındaki bu harika fırsatları kaçırmamak için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar bölümünü ziyaret etmeyi unutmayın. Bu kampanya ile ev tekstili ve züccaciye alışverişlerinizi daha ekonomik hale getirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Eylül 2023 kampanyası 1 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Bu süre zarfında harika fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın ve bankkart liranızı kazanın!