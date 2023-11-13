Ziraat Bankası Borç Birleştirme Kredisi: Hemen Başvur, 80 Bin TL'yi Al!

Ziraat Bankası, borçlarını tek bir çatı altında toplamak ve finansal özgürlüğe adım atmak isteyen müşterilere özel olarak tasarlanmış 80 bin TL üst limitli yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanyadan faydalanan müşterilere aylık yüzde 4.14 faiz oranı uygulanırken, aylık taksit tutarı da 6.014.99 TL olarak belirlendi. İşte detaylar!

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Koşullar

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyen müşterilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

1. Yaş Sınırı

Başvuru yapacak olan müşterilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

2. Kimlik Belgesi

Başvuru yapacak müşterilerin nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi resmi bir kimlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

3. Kredi Notu

Başvuru yapacak müşterilerin kredi notunun 1100 ve üstünde olması gerekmektedir.

4. Merkez Bankası Kara Listesi

Başvuru yapacak müşterilerin Merkez Bankası kara listesinde bulunmamaları gerekmektedir.

5. Gelir Belgeleri

Başvuru yapacak müşterilerin belgeleyebileceği bir gelire sahip olmaları gerekmektedir.

6. İkametgah Belgesi

Başvuru yapacak müşterilerin ikametgahlarını belgeleyebilme yeteneklerinin olması gerekmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen müşterilerin, nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport fotokopisi ile birlikte çalışma durumuna göre gelir belgesini hazırlayarak en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvurular dijital kanallar aracılığıyla da yapılabilmektedir. Hızlı ve kolay bir başvuru süreci için şimdi harekete geçin ve finansal özgürlüğünüzü Ziraat Bankası'nın 80 bin TL kredi kampanyası ile güvence altına alın!