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Ziraat Bankası Bankkart Kampanyası: Coral Travel Alışverişlerinizde Hediye Bankkart Liraları!

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Ziraat Bankası Bankkart Kampanyası: Coral Travel Alışverişlerinizde Hediye Bankkart Liraları!
Ziraat Bankası'nın son kampanyasıyla ilgili heyecan verici detaylar! Coral Travel alışverişlerinizde kazanabileceğiniz Bankkart Liraları hakkında bilmeniz gereken her şey burada. Detaylar için okumaya devam edin!

Ziraat Bankası, Bankkart sahipleri için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya, 10 gün içinde sona erecek ve Coral Travel ile belirli tutarlardaki alışverişlerde müşterilere cömert miktarda Bankkart Lira kazandıracak. İşte detaylar:

Kampanya Şartları ve Süresi

Kampanya, 1-20 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya katılmak isteyen Bankkart sahipleri, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla kolayca kayıt olabilirler. Unutulmaması gereken bir şart var: Alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak isteyen asıl kart sahiplerinin kampanyaya katılım sağlamaları zorunludur. Katılım sağlamayan müşteriler bu fırsattan yararlanamazlar.

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Kazanılan Bankkart Liraların Kullanımı

Kazanılan Bankkart Liraları, 28 Haziran 2024 tarihinde kart sahiplerinin hesaplarına yüklenecek ve 27 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan Bankkart Liraları ise 28 Temmuz 2024 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya, müşteri bazında geçerlidir ve bir müşteri yalnızca bir kez ve en fazla 7.500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Ek Bilgiler ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kampanyadan elde edilen Bankkart Liraları, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilecektir. Ancak, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamaz. Ayrıca, kampanyadan yararlanılan işlemin iptal veya iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liraları geri alınacaktır. Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecektir.

Bu kampanya ile Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine büyük avantajlar sunuyor. Detaylı bilgi ve katılım için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kampanya süresince avantajlı alışverişler yaparak Bankkart Lira kazanmayı sakın kaçırmayın!

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