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Ziraat Bankası Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel 100 TL Para İadesi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar

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Ziraat Bankası Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel 100 TL Para İadesi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankası'nın Ocak kampanyasıyla akıllı telefon kullanıcılarına özel 100 TL para iadesi fırsatını kaçırmayın! QR ödemelerinizde 200 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira sizin olabilir. Detaylar için hemen başvurun ve finansal avantajların tadını çıkarın!

Kamu bankaları hız kesmeden müjde dolu kampanyalarına devam ediyor. Ziraat Bankası, Ocak ayında akıllı telefon sahiplerine özel bir kampanya başlatarak yapacakları her işlem için tam 100 TL para iadesi yapacağını duyurdu. İşlem detayları ve merak edilen sorular için detaylara göz atalım.

Ziraat Bankası 100 TL Para İadesi Detayları

Ziraat Bankası, QR ödemelerinde 200 TL ve üzeri her alışverişe 10 TL olmak üzere toplamda 100 TL Bankkart Lira para iadesi sunacak. Kampanya kapsamında geçerli olan detaylar şu şekilde:

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Kampanya Koşulları

  • Kampanya, 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Para iadesi almak isteyenlerin işlem öncesinde Bankkart Mobil uygulamasından veya bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlamaları gerekmektedir.

İşlem Detayları

  • Bankkart Mobil ve Ziraat Mobil ile yapılan QR (Karekod) ödemelerinde tek seferde 200 TL ve üzeri her alışverişe 10 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira verilecektir.
  • Aynı gün içinde aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.
  • Kampanya süresince QR ile ödeme ile alışverişler peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebilir.

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QR ile Ödeme Nasıl Yapılır?

  1. Ödeme yapacağınızı görevliye QR ile ilettiğinizi belirtin.
  2. Bankkart Mobil uygulamasında "Ödemeler" menüsündeki "Ödeme" seçeneğini seçin ve POS ekranındaki barkodu Bankkart Mobil'deki ödeme ekranına okutun.
  3. Ödemede kullanacağınız kartı seçin ve onay vererek ödemeyi tamamlayın.

Kampanyadan Kazanç ve Başvuru

  • Kampanya kapsamında kazanılabilecek maksimum Bankkart Lira tutarı 100 TL'dir.
  • Bankkart Liraları kampanya şartlarını yerine getiren müşterilere anında yüklenecektir.
  • Para iadesi almak isteyenlerin belirlenen kanallar üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

31 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilen işlemler ve yapılan başvurular üzerinden elde edilen tutarlar, anında kartlara para iadesi olarak yansıtılacaktır. Ziraat Bankası, akıllı telefon kullanıcılarına özel bu avantajlı kampanya ile finansal kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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