Ziraat Bankası 500 TL Bankkart Kampanyasıyla Müşterilerini Sevindiriyor

Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya ile ses getiriyor. Banka, 500 TL değerindeki Bankkart ile müşterilerine ek avantajlar sunuyor. İşte Ziraat Bankası'nın Kasım ayındaki bu özel kampanyasının detayları:

Ziraat Bankası'nın 500 TL Bankkart Kampanyası

Ziraat Bankası, Kasım ayında müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. Banka, Bankkart kullanıcılarına, e-ticaret üye işyerlerinde yapacakları alışverişlerde ekstra kazanç sağlama fırsatı sunuyor. İşte kampanyanın detayları:

Kampanya Şartları

Kampanya Tarihi: 1-30 Kasım 2023

1-30 Kasım 2023 Katılım Yöntemleri: Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanmalıdır.

Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanmalıdır. Kampanya Kapsamı: E-ticaret üye işyerlerinde Bankkart POS'undan yapılacak tek seferde 1.000 TL ve üzeri her alışverişe 100 TL, toplamda 500 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı.

Nasıl Katılım Sağlanır?

Bankkart sahipleri, kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapmalıdır. Kazanılan Bankkart Liralar, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yüklenecektir.

Harcama Detayları

Alışveriş tutarı, Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılan işlemleri kapsar.

Fatura, kamu ve vergi ödemeleri ile sigorta, müteahhit, bireysel emeklilik, danışmanlık ve emlak hizmetleri kampanya kapsamına dahil değildir.

Diğer Bilgiler

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Bankkart ile yapılan alışverişler, hesap kesim tarihine kadar kazanılan Bankkart Liraları ile ödenebilir.

Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir.

Kampanya sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından kullanılabilir.





Haricindekiler

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kampanyaya dahil değildir.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanım işlemleri, nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Karta para yükleme işlemleri de kampanya dışındadır.

Önemli Not

Kampanya, başka kampanyalarla birleştirilemez. Yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liraları geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Lira bulunmaması durumunda kalan tutar, hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır. Bu avantajlı kampanya ile Ziraat Bankası, müşterilerine ekonomik alışverişin keyfini yaşatmayı hedefliyor.