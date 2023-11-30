Ziraat Bankası 1520 TL Nakit Para Dağıtıyor! Başvuru Şartları ve Detaylar

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik özel kampanya ve fırsatlarına bir yenisini ekliyor. Kasım ayının son gününde duyurulan bu kampanya kapsamında, Ziraat Bankası kartı olan müşterilere acil bir çağrı yapıldı. Hemen başvuru yapanlar, 1000 TL nakit para ödülü kazanacaklar.

Ziraat Bankası 1000 TL Nakit Para Kampanyası Detayları

Ziraat Bankası'nın duyurusuna göre, bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen kart sahipleri, başvurularını bugün ve yarın yapabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki bu büyük fırsattan yararlanmak için son başvuru tarihi 1 Aralık 2023, mesai bitimine kadar geçerlidir.

Kampanyaya Katılım Koşulları

Ziraat Bankası, kampanya katılım koşullarını açıklamıştır. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-ticaret üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde, bank kart POS cihazları üzerinden tek seferde 100 TL ve üzeri harcamalarda 500 TL'lik bankkart hediyesi verilecektir. Kampanyaya bir müşteri iki defa katılabilecektir.

Çifte Kampanya Fırsatı

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu bir diğer kampanya ise beyaz eşya ve elektronik alışverişlerde geçerli. Ben kart ile bu kategorilerde alışveriş yapanlar, tek seferde 5000 TL ve üzeri harcamalarda 250 TL, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 1000 TL bank kart lira hediyesi kazanacaklar.

Son Başvuru Tarihi

Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen Ziraat Bankası müşterilerinin, işlemlerini 1 Aralık mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşlemlerini tamamlayan müşteriler, harcadıkça kazanmanın keyfini yaşamaya başlayacaklardır. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel kampanyalarla, kart sahiplerine ekonomik anlamda önemli avantajlar sunulmaktadır. Unutmayın, fırsatları kaçırmayın!