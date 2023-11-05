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Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

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Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker Onur Özbek için MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, şehit Özbek'in (25) Yıldıztepe beldesindeki babaevine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi.

Gözyaşı döken anne Şerife ve baba Mustafa Özbek'i yakınları teskin etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar ve 5 kardeşi olan şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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