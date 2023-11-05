Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Adana'da vatandaşlar yatsı namazı için merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, akşam namazını kılmak için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar, İl Müftüsü Aydın Yığman öncülüğünde dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar yatsı namazı için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Bülbül Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Fetih, Mülk ve Yasin suresi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.

Trabzon

Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin, Mülk ve Fetih sureleri okundu.

Tekbirlerin getirildiği programda, yatsı namazına kadar dualar edildi.

Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı'nın yaptığı duaya katılan Trabzonlular da Gazze halkı için dua etti.

Bayburt

Bayburt'ta tarihi Ulu Camii'de yatsı namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra imam Zülküf Kocabey'in yaptığı duaya katılan vatandaşlar, Gazze için dua etti.

Ordu

Ordu'da Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Gazze halkı için dua edildi.