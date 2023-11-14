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Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

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Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan "yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, açık öğretim hariç yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.

Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:

"Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte."

Teknolojik cihaz destek tutar 5 bin 500 lira

Satın alınan teknolojik cihazlar için öğrencilere destek tutarı toplam 5 bin 500 lirayı geçmeyeceği, taleplerin kabul edilmesi durumunda mobil telefon için nihai satış bedelinden yüzde 44,44'ü, bilgisayar için yüzde 16,66'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirdiği kendi adına kayıtlı IBAN numarasına fatura kesim tarihinin takip eden ayın 20'si itibariyle yatırılacak.

Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek.

Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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