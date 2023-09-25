Yüksek Ücret Artışları, Öğrencilerin Servis Kullanımını Nasıl Etkiliyor?

Ücretlerdeki yüksek artış öğrencilerin servis kullanımını etkiliyor

Türkiye otomobil piyasasının önde gelen online pazar yeri arabam.com’un son araştırması, yükselen ücretlerin okul servislerine yönelik tercihleri etkilediğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52’si ücretler pahalı olduğu için servis aracı tercih etmek istemediğini dile getirirken servis kullananların oranı yüzde 22’de kaldı. Katılımcıların yüzde 47’si ise çocuğunu okula özel aracıyla götürmeyi tercih ettiğini belirtti.

Uzun süren yaz tatilinin ardından okullar açıldı ve 2023- 2024 Eğitim ve Öğretim döneminde öğrenciler ders başı yaptı. Yeni dönemle birlikte bu yıl da aileler için en önemli konulardan biri çocuklarının okula güvenli bir şekilde ulaşımı oldu. Benzin ve motorine gelen zamlara paralel olarak servis ücretlerinde yaşanan büyük artışlar anne-babaları zor durumda bıraktı. Türkiye otomobil piyasasının önde gelen online pazar yeri arabam.com’un 1174 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, ailelerin ücretlerin pahalı olması nedeniyle servis aracı tercih etmek istemediğini rakamlarla ortaya koydu.

Servis kullananların oranı yüzde 22

arabam.com’un araştırmasında yer alan ‘Aracınız var mı?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 58’i Evet yanıtını verirken yüzde 42’si aracının olmadığını söyledi. ‘Ailenizde okula giden çocuk var mı?’ sorusuna yüzde 58 oranıyla ‘Var’ yanıtı verilirken çocuğu olmayanların oranı yüzde 42 oldu. Ankette yer alan ‘Çocuğunuz okula nasıl gidiyor?’ sorusuna ‘Yürüyerek’ diyenlerin oranı yüzde 31, ‘Arabayla götürüyorum’ cevabının oranı yüzde 28, ‘Servis kullanıyor’ diyenlerin oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Okula toplu taşıma ile gidenlerin oranı ise yüzde 17 oldu.

Yüzde 47’si çocuğunu okula özel aracıyla götürmek istiyor

Ankette yer alan ‘Servis ya da toplu taşıma/ yürüme yerine özel aracınızla götürmeyi tercih eder miydiniz?’ sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 47, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 37, ‘Belki’ diyenlerin oranı ise yüzde 17 oldu. ‘Neden servis aracı tercih etmek istemezsiniz?’ sorusunun cevabında ekonomik kaygılar belirleyici oldu. Katılımcıların yüzde 52’si yani yarıdan fazlası ‘Servis ücretleri pahalı olduğu için’ yanıtını verdi. ‘Kendi arabamızla daha konforlu ve güvenli hissedeceğim için’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 38 olurken, ‘Servis araçları tüm kuralları yerine getiremeyebileceği için’ diyen endişeli ailelerin oranı ise yüzde 6 oldu.

“Tercih değişikliğinde aile ekonomisi belirleyici oldu”

arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, araştırma sonuçlarına göre ailelerin çocuklarının okula ulaşım tercihlerinde ücretlerin etkili olduğunu söyledi. Ankete katılanların yarıdan fazlasının servis ücretlerindeki artıştan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Ayvaz; “Ağustos ayında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 792 liradan 1200 liraya çıkarıldığını görüyoruz. Her yıl bu oranların dışına çıkan uygulamalara da rastlandığı düşünülürse, aile ekonomisi tabii ki tercihte belirleyici olmuş görünüyor. Buna karşın, araştırmadaki dikkat çekici diğer bir sonuç da ‘Servis ya da toplu taşıma/ yürüme yerine özel aracınızla götürmeyi tercih eder miydiniz?’ sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranının yüzde 47 olması. Bu da demek oluyor ki; aileler çocuklarının güvenle okula gidebilmesi için gerekirse bütçelerinden fedakârlık yapmaya hazır” dedi.