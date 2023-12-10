  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Yüksek Limitli İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan Unutulmaz Fırsatlar

Yüksek Limitli İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan Unutulmaz Fırsatlar

Yayınlanma:
Yüksek Limitli İhtiyaç Kredisi Kampanyası: Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan Unutulmaz Fırsatlar
Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın işbirliğiyle sunulan yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyası ile 100.000 TL'ye kadar hızlı çözümler elde edin! Uygun faiz oranları ve özel avantajlarla, nakit ihtiyaçlarınız için en doğru seçimi yapın. Başvurularınızı şubelerde veya online olarak kolayca gerçekleştirin, finansal özgürlüğe adım atın!

Finansal ihtiyaçlarınız için Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın birlikte düzenlediği yeni kampanya, nakit ihtiyacı olan herkes için kapılarını aralıyor. Bu kampanya kapsamında vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar yüksek limitli ihtiyaç kredisini gelir belgesi olarak kullanma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, bu kredilerle birlikte ihtiyaç kredisi ile borç kapatma kredisi alma şansına da erişebilecekler.

2023/09/13/para-3.jpg

Kredi Kampanyasında Destek: Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan Özel Fırsatlar

Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın başlattığı kredi kampanyası, uygun kredi puanına sahip olan vatandaşlara destek sunuyor. Ayrıca, kendi bankalarından daha önce kredi almış olan vatandaşlar düşük faiz oranları ile özel bir ihtiyaç kredisi avantajından faydalanma imkanına sahiptirler. Eğer 100 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmışsanız, en fazla 24 ay vadeli ödeme planı ile bireysel tüketici kredisini kullanabilirsiniz.

Başvuru Kolaylığı: Akbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası ile İhtiyaç Kredisine Adım Atın

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu bireysel müşteri temsilcisinden yapabilir veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

2023/09/15/para11.jpg

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası ise kendi banka internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bireysel tüketici kredisi imkanı sunmaktadır. Kimlik ve gelir belgenizle birlikte şubelere giderek, gelir durumunuza ve kredi notunuza göre bireysel tüketici kredisi kullanabilir ve 100.000 TL kredi onayını aldıktan sonra kredilerinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
PTT 20.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar
PTT 20.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar
Apple Türkiye O iPhone Modellerine Yüzde Yüz Zam Yaptı!
Apple Türkiye O iPhone Modellerine Yüzde Yüz Zam Yaptı!
O 7 Bankadan Yılbaşına Özel 55.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! İşte Detaylar...
O 7 Bankadan Yılbaşına Özel 55.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! İşte Detaylar...
Benzin ve Motorine Yılbaşı Zammı Fena Vurdu! 7 TL'lik Zam Tabelalara Yansıdı
Benzin ve Motorine Yılbaşı Zammı Fena Vurdu! 7 TL'lik Zam Tabelalara Yansıdı
O İnternet Fiyatlarına Yeni Yılda Yüzde Yüz Zam!
O İnternet Fiyatlarına Yeni Yılda Yüzde Yüz Zam!
AFAD'dan Sel, Fırtına ve Sağanak Uyarıları Peş Peşe Geldi! Önleminizi Hemen Alın
AFAD'dan Sel, Fırtına ve Sağanak Uyarıları Peş Peşe Geldi! Önleminizi Hemen Alın
İş Bankasından Yılbaşına Özel 7.500 TL İkramiye! Başvuru Şartları ve Detaylar
İş Bankasından Yılbaşına Özel 7.500 TL İkramiye! Başvuru Şartları ve Detaylar