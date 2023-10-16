YouTube'dan dizi ve film izleyenlerden para mı alacak
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YouTube'dan dizi ve film izleyenler için üzücü haber! Artık ücretsiz izin verilmeyecek! YouTube alışılmışın dışında bir adım attı... Film ve dizileri artık YouTube platformunda ücretli olarak izleyebileceksiniz.
YouTube'dan dizi ve film izleyenler için üzücü haber! Artık ücretsiz izin verilmeyecek! YouTube alışılmışın dışında bir adım attı... Film ve dizileri artık YouTube platformunda ücretli olarak izleyebileceksiniz.
ARTIK YOUTUBE İZİN VERMEYECEK
Artık YouTube, reklam engelleyici uzantıları kullanarak reklamları engellemeye çalışan kullanıcılarına karşı önlem alıyor. Kullanıcılar, Premium abonelik satın almaya ya da reklam engelleyici uzantıyı kapatmaya yönlendiriliyor. Reklam engelleyici uzantıların kullanımını engellemeye yönelik testlerini tamamlayan YouTube, bu yeni sistemi Türkiye dahil birçok ülkeye getiriyor. Bu adım, YouTube'un reklamlar aracılığıyla gelirlerini artırmayı ve içerik sağlayıcılarını desteklemeyi hedefliyor.
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